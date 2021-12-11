У МОЗ пояснили, чому не поспішають послаблювати карантин

Чому в Україні не поспішають послаблювати карантин / УНІАН

З 6 грудня в країні почали діяти нові карантинні правила, але більшість обмежень стосуються невакцинованих українців.

В Україні поки не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає ТСН.

Зараз країна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять всі пікові рівні захворюваності".

"При скасуванні або спрощенні карантинних вимог там (у країнах Європи — Ред.) зіткнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз - це стримування ситуації. Посилення карантину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідним заходом для того, щоб не допустити чергового COVID-спалаху", — сказав Кузін.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантин. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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