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У МВФ поставили Україні умови для отримання наступних кредитів

24 листопада 2021, 22:40

До кінця квітня Україна повинна завершити разову перевірку доброчесності існуючих членів Вищої ради юстиції Радою з етики.

МВФ
МВФ озвучив умови отримання кредиту Україною / Reuters

МВФ оприлюднити умови продовження програми stand by, за якою мають виділити ще два транші.

Основні умови отримання наступних кредитів:

  • Україна повинна до кінця листопада прийняти держбюджет - 2022 з дефіцитом до 3,5% ВВП, законодавчо скасувати ослаблення критеріїв відбору представників держави в наглядові ради держбанків і прийняти плани наступності для цих наглядових рад із зазначенням термінів.
  • До кінця року має бути опублікований аудит коштів ковід-фонду. Нацбанк повинен прийняти план дій із зазначенням термінів підвищення професійних можливостей банківського нагляду, А офіс генпрокурора опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ щодо колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків.
  • До кінця січня Кабмін повинен затвердити дорожню карту, в якій будуть викладені кроки, необхідні для виведення Приватбанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації.
  • До кінця лютого має бути прийнятий комплексний документ плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

Також Україна взяла зобов'язання до кінця березня 2022 року внести поправки до закону про САП, щоб поліпшити процедури відбору її посадових осіб, посилити її здатності регулювати оргдіяльність і встановити механізми підзвітності керівництва.

У ці самі терміни слід розробити і надати всім постачальникам газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідною новому постачальнику для виставлення рахунків домогосподарствам.

читайте такожШмигаль назвав терміни, коли Україна отримає транш у $ 700 млн від МВФ

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До кінця квітня Україна повинна завершити разову перевірку доброчесності існуючих членів Вищої ради юстиції Радою з етики, а через місяць призначити наглядову раду Енергоатому з більшістю незалежних членів.

Також повідомляється, що програма МВФ передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші в розмірі SDR500 (близько $700 млн) і SDR ($1,1 млрд).

Україна і МВФ

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на 700 млн доларів.

Раніше Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розкрила вимоги, які зобов'язалися виконати влада України заради отримання 700-мільйонного траншу нового кредиту. Відповідний документ був опублікований на сайті організації.

Нагадаємо, Меморандум між Україною і МВФ був підписаний в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

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МВФ транш кредиты кредит МВФ новини України
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