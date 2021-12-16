У Нафтогазі озвучили умову підвищення ціни на "блакитне паливо"

Нафтогаз озвучив умову підвищення цін / gk-press.if.ua

В Європі продовжують зростатимуть ціни на газ. У зв'язку з цим, Нафтогаз може не зберегти чинні тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

"За один тільки рік ціни на газ в Європі зросли в 7 разів. Зараз держава робить так, щоб люди не переплачували в 7 разів. На газ ціна 8 гривень роздрібна, при тому, що ринкова ціна 45 гривень", - зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу Право на владу.

За словами глави Нафтогазу, різниця між цінами призводить до мільярдних збитків, у зв'язку з чим компанія не має можливості покривати цю різницю, у зв'язку з чим це питання слід якомога швидше вирішити серед депутатів.

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"Ми чесно говоримо, якщо збережуться такі ціни, то ми як Національна компанія не зможемо покривати цю різницю", - додав Вітренко.

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Шантаж Газпрому через СП - 2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ в Європі ще з серпня почала стрімко зростати через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів регулярно била рекорди. Наприклад, 6 жовтня вона злетіла до 1924 долара. Президент Росії Володимир Путін тоді сказав, що Газпром готовий збільшити поставки газу в країни ЄС на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

13 грудня середня вартість тисячі кубометрів газу в Європі різко піднялася до позначки близько 1360 доларів. Тоді це стало максимальним показником з початку жовтня. Ціна зросла після заяви глави МЗС ФРН Анналени Бербок про те, що сертифікація Північного потоку-2 припинена через невідповідність проекту Газпрому енергетичним правилам ЄС.

16 грудня ціна на газ в Європі в середньому становить 132,5 євро за МВт-год – близько 1519 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Газова криза в ЄС трапився у зв'язку з певними причинами, серед яких виділяють низький рівень запасів палива в газових сховищах Європи і відмова Газпрому від прокачування додаткових обсягів газу через ГТС України. Росія чекає запуску трубопроводу Північний потік-2, по якому газ піде в Європу в обхід української газотранспортної системи.

Договір Газпрому і Нафтогазу на транзит російського газу через Україну в Європу завершується в 2024 році. У липні США і Німеччина уклали угоду, яка передбачає допомогу Берліна в продовженні угоди ще на 10 років. Угоду повинні продовжити в умовах запуску СП-2.

Однак у Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена в пролонгації з Україною контракту на транзит газу до Європи. Москві це буде вигідно в тому випадку, якщо з Європи з'явиться запит на додаткові поставки палива. На даний момент російська влада не вважає дане питання актуальним.

Директор ОДТСУ Сергій Макогон попереджав, що Росія вже взимку може припинити транзит газу через Україну. І тоді Київ буде змушений запустити роботу ГТС в режимі реверсу.

Втім, 16 грудня німецький регулятор заявив, що рішення про успішну сертифікації Північного потоку-2 не буде прийнято в першій половині 2022 року. Проект не відповідає німецькому законодавству. Тому запуск магістралі відкладається мінімум до літа наступного року.

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