На Миколаївщині вибух у житловому будинку забрав ще одне життя

Від вибуху загинув чоловік / Фото t.me/dsns_telegram

У Новій Одесі Миколаївської області після вибуху в житловому будинку помер раніше евакуйований з сусіднього під'їзду чоловік, повідомила пресслужба Миколаївської ОГА.

"За попередніми даними, одна особа загинула (літній чоловік, якого евакуювали з сусіднього під'їзду). Ймовірна причина - зупинка серця на тлі серцево-судинної недостатності", - йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває. Представники Миколаївської облорганізації Товариства Червоного Хреста України розгорнули штаб для надання допомоги постраждалим мешканцям.

Повідомляється, що проведена екстрена евакуація 62 жителів постраждалого будинку і більше 20 осіб жителів сусіднього будинку. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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Вибух у Новій Одесі

У суботу, 27 листопада, о 09:20 в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на останньому поверсі. За інформацією рятувальників, зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

За попередніми даними, постраждали три людини. Їх передали медикам. У однієї людини попередньо перелом руки і пошкодження хребта, дві людини знаходяться в шоковому стані.

З пошкодженого під'їзду евакуювали 50 осіб. За даними Нацполіції, в квартирі на четвертому поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

Сьогодні на місці потужного вибуху, який стався в житловому будинку Нової Одеси, рятувальники деблокували тіло жінки з квартири. Медики констатували її смерть, повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).