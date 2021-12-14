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В Одесі померла вагітна та її малюк, чоловік звинувачує лікарів

14 грудня 2021, 02:40

У госпіталізації їй відмовили - спочатку лікар, у якої жінка стояла на обліку, а потім й завідуюча гінекологією в ЮМЛ.

Вагітність
В Одесі від коронавірусу померла вагітна жінка / ua.depositphotos.com

В Одесі сталася трагічна історія - коронавірус забрав життя вагітній жінці разом з 7-місячним немовлям в утробі. Чоловік жінки звинувачує у смерті близьких лікарів і каже, що вони просто не діяли, пише він у Facebook.

Як повідомив Олександр Седунов, вся сім'я захворіла коронавірусом ще 12 листопада. Вагітна жінка звернулася до лікарів і їй сказали пити парацетамол і перебувати вдома.

У госпіталізації їй відмовили - спочатку лікар, у якої жінка стояла на обліку, а потім і завідуюча гінекологією в ЮМЛ, яка не хотіла приймати пацієнтку до пологового будинку.

Через 10 днів жінку госпіталізували, так як у неї вже було 50% ураження легенів. У лікарні вона провела всього три дні, і за словами чоловіка, її лікували Лазолваном і давали всього по 6 літрів кисню.

Седунов зазначає, що вагітну жінку на 7 місяці мали були відправити до ковідного відділення в пологовому будинку, але лікарі це зробили вже після того, як жінка потрапила до реанімації.

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Він додав, що завідувачка терапевтичним відділенням не давала ніякої інформації про його дружину, не дала жінці направлення на аналіз і призначила їй лікування Лазолваном і антибіотиками.

Чоловік звинувачує лікарів у недбалості та вважає, що неправильне лікування, затягування часу та неналежні препарати призвели до загибелі молодої жінки та дитини.

У сім'ї підростає ще одна дитина, їй зараз всього 5 років. Дитя залишилося без матері.

Новий штам коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, у світі вже зареєстрована перша смерть від Омікрона. Жертвою цього варіанту коронавірусу стала мешканка Британії.

Як відомо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

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