У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо України

Радбез ООН зробила заяву по Україні / Reuters

У Раді Безпеки ООН заявили, що готові до будь-якого розвитку ситуації навколо України, хоча говорити про конкретні кроки у разі загострення поки що зарано, повідомила під час брифінгу у вівторок, 4 січня, постійний представник Норвегії при ООН Мона Юуль, чия країна виконуватиме обов'язки голови в Раді Безпеки ООН в січні.

"Поки ще рано говорити, що ми будемо робити, якщо ситуація буде розвиватися так, як ви говорите. Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається", - сказала Юуль, відповідаючи на питання про те, що зробить РБ ООН у разі загострення ситуації навколо України.

"У 2014 році Рада провела величезну кількість зустрічей, прийняла безліч заяв і діяла дуже активно, так що і на цей раз ми будемо готові, якщо це станеться. Але, звичайно, ми сподіваємося і молимося, щоб цього не сталося", - сказала дипломат, додавши, що вітає майбутні переговори між Росією і США по цій темі.

Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну

Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія - поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік - 2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.

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Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою чинення тиску.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.

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