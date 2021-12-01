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У США зробили тривожну заяву щодо готовності Путіна до вторгнення в Україну

1 грудня 2021, 22:50

Держсекретар відзначив спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, і її готовність почати широкомасштабну військову операцію.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен висловився про агресію Росії / Reuters

Президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами під час сьогоднішньої пресконцеренції, поки ще не відомо, чи схвалив вже лідер росіян відповідне рішення.

Держсекретар відзначив спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, і її готовність почати широкомасштабну військову операцію. За його словами, Москва вже використовувала аналогічний сценарій в 2014 році, окупувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі.

"Ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення (в Україну - ред.). Але ми дійсно знаємо, що він здатний розпочати кампанію в найкоротші терміни, якщо так вирішить", - додав Блінкен.

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Він уточнив, що попри невпевненість у намірах Путіна щодо України і відсутності дати можливого вторгнення, США і союзники повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Крім того, підкреслив Блінкен, необхідно зробити все, щоб Росія змінила свій курс.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили, що РФ стягує свої війська до кордонів України. Причому свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками, на яких було встановлено пересування військ РФ.

Північноатлантичний альянс зафіксував серйозне скупчення військ Росії біля кордонів України. У колективному блоці безпеки Заходу не виключають сценарію, при якому росіяни підуть війною проти українців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що дії Москви пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів Російської держави.

Журналісти німецького інформагентства Reuters провели опитування серед експертів з Росії та Заходу, внаслідок якого дійшли висновку про те, що Москва навряд чи піде війною проти Києва. Цілком можливо, російська влада військовими маневрами показує свої "червоні лінії" щодо української держави. Другим аргументом є питання НАТО-ніхто не знає, як далеко може зайти Альянс в ситуації із захистом України.

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