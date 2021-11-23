У столиці через снігопад трапилось багато аварій

У Києві велика кількість ДТП через сніг

Сьогодні ввечері, 23 листопада, у столиці через перший сніг і негоду сталося більше 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Патрульні оперативно оформляють протоколи і відновлюють рух, повідомив голова патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Вечірня статистика подій у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП", - написав у Facebook Білошицький.

За його словами, патрулі оперативно формують адміністративні матеріали і відновлюють рух на ділянці аварії.

Представник поліції поцікавився у водіїв - чи поміняли вони літні шини на зимові? Він також подякував завбачливим власникам автомобілів, які вже це зробили і безпечно дісталися додому.

"Однак не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП", - зазначив Білошицький.

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Перший сніг у Києві

Раніше Главред повідомляв про те, що в Києві ввечері, 23 листопада, випав перший сніг, через що на головних магістралях столиці утворилися затори.

Станом на 19: 30 рух ускладнений, в тому числі, через декілька ДТП, свідчать дані сервісу Google Maps.

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