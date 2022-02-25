У Сумах триває бій в аеропорту

Військові Росії / Фото ​

На території аеропорту в Сумах тривають запеклі бої ЗСУ проти російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал Новина, посилаючись на Державну обласну адміністрацію.

Раніше повідомлялося, що в Сумах Збройні Сили України ведуть бій з російськими окупантами. За словами місцевих жителів, на руках у окупантів червоні пов'язки. 24 лютого сумчани повідомляли про російські танки в центрі міста. Вони стояли біля ОДА та на інших вулицях. При цьому тероборона вела бій.

Вторгнення Росії в Україну

Також головред повідомляв, що Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника, і зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів.

У Міноборони повідомили, що на Оболоні в Києві виявлена ворожа десантно-розвідувальна група.

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