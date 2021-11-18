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У вусі чоловіка жив черв'як

18 листопада 2021, 00:40

Черв'як прожив у вусі близько тижня.

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Черв'як жив прямо в вусі / скріншот

У в'єтнамця у вусі виявили хробака. Він побудував там гніздо, пише Newsflare.

Чоловік звернувся до лікарні, після того, як відчув біль у вусі. Також він говорив, що в його вусі щось є.

Медики оглянули його за допомогою ендоскопа і виявили в слуховому проході пацієнта хробака. По всій видимості, він провів там близько тижня.

Чоловік припускає, що черв'як заповз туди, коли він збирав фрукти на дереві.

Щоб витягти хробака, який вже облаштував там гніздо, лікар облив його солоною водою.

Нагадаємо, раніше в Сумської області в місті Шостка у місцевої жительки під пломбою стоматолог виявив кліща. Лікар припустив, що кліщ міг проникнути через ясна.

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вухо черв'яки
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