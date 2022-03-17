Міста без пробок, море інвесторів та швидкісне з'єднання: стратег спрогнозував майбутнє України

Драмтеатр в Маріуполі / Svoi.city

Україні потрібно не відновлювати, а модернізувати економічну, енергетичну, логістичну, дорожню, житлово-комунальну інфраструктуру в зруйнованих містах. На це спочатку піде 300-400 мільярдів гривень, заявив в ефірі ТСН стратег і футуролог Андрій Длігач.

За його словами, втрати України за вісім років війни попередньо становлять 500-600 мільярдів доларів. При цьому активів як на рахунках росіян у світі, так і в Україні буде недостатні.

"Я скажу страшну річ. За рік до війни ми розробили національну економічну стратегію, що реалізувалася в країні. Але в ній були обмеження, що стосуються Старої інфраструктури, яку неможливо було тотально модернізувати. А тепер ми отримали шанс радикально модернізувати економіку України", - сказав Длігач.

Він зазначив, що Україна може стати кращою цифровою країною світу і країною нової енергетики.

"Міста українські будуватимуться децентралізовано і вони будуть з новими шляхами логістичними. Україна позбудеться заторів у великих містах, тому що будемо створювати дорожню інфраструктуру і містах, і між містами. І те ж стосується і залізниць, які будуть швидкісними і ми вирішимо нашу інтеграцію в європейські шляхи", - додав стратег.

читайте такожАрестович назвав терміни закінчення боїв і озвучив найбільшу небезпеку для українців з боку РФТакож експерт упевнений, що в Україні будуть створені умови для світових інвесторів.

"Україна буде найкращим місцем для ведення бізнесу і в будівельній галузі, і в ІТ-галузі, і в інших галузях. Україну очікує дуже швидке зростання", - переконаний футуролог.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців.

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