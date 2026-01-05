В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

Володимир Зеленський та Михайло Федоров обговорили майбутні зміни в Міноборони, спрямовані на протидію агресії Росії та збереження життя військових.

https://news.glavred.net/v-ukraine-gotovyat-masshtabnye-izmeneniya-dlya-voennyh-novyy-ministr-predstavit-plan-10729646.html Посилання скопійоване

Федоров та Зеленський обговорили масштабні зміни в Міноборони / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський зустрівся з кандидатом на посаду міністра оборони Михайлом Федоровим

Вони обговорили формат і конкретні зміни в Міноборони

Сьогодні, 5 січня, президент країни Володимир Зеленський провів зустріч з Михайлом Федоровим, який вже наступного тижня може бути офіційно призначеним на посаду міністра оборони України. Про основні зміни, які планують впровадити в Міноборони повідомив Зеленський у дописі в Telegram.

Володимир Зеленський повідомив, що разом із Михайлом Федоровим обговорив підходи до організації роботи Міністерства оборони України.

відео дня

"Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою. Від початку цієї війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку", - повідомив він.

Президент підкреслив, що Україна повністю налаштована на дипломатичний шлях і прагне якнайшвидшого завершення війни, однак Росія не виявляє такої ж готовності й продовжує агресію. У відповідь на це держава посилюватиме оборону за рахунок технологічних рішень і глибокої трансформації сектору безпеки.

Президент України повідомив, що разом із Михайлом Федоровим обговорив формати змін, які той планує запроваджувати на посаді міністра оборони.

"За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", - вказав він.

За словами Зеленського, Федоров доповів про практичну реалізацію ключових напрямів модернізації оборонної сфери, і технологічні рішення вже дають відчутний результат. Зокрема, у грудні 2025 року було верифіковано та зафіксовано на відео близько 35 тисяч знищених окупантів, у листопаді — 30 тисяч підтверджених уражень, а в жовтні — 26 тисяч. Це, за оцінкою президента, свідчить про високу ефективність технологій і про стабільне зростання постачання дронів для українських військових.

"Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту. Слава Україні!", - резюмував президент України.

Кадрові зміни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України офіційно підтвердив, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України. Водночас Володимир Зеленський доручив йому зосередитися на розвитку українських асиметричних операцій, поставивши завдання зробити цей напрям одним із найпотужніших у світі.

5 січня Зеленський повідомив про кадрові зміни в СБУ, а згодом підписав указ, згідно з яким обов’язки керівника служби тимчасово виконуватиме очільник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара.

Окрім того, глава держави призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

Інші новини:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред