УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

В Україні відкриваються ялинкові базари: скільки коштує "пухнаста красуня"

9 грудня 2021, 18:58

Старт продажу новорічних ялинок у Києві розпочнеться з середи, 15 грудня – почнуть працювати ярмарки і відкриється понад 180 локацій по всьому місту.

false
В Україні відкриваються ялинкові базари / РБК Украина

У нашій країні вже потроху почали відкриватися ялинкові ринки. Ціни на пухнасті красуні в середньому на 30 гривень більше, ніж торік.

Як розповіли в Державному агентстві лісових ресурсів в коментарі для УНН, мінімальна ціна ялинки в 2021 році буде від 105 гривень за штуку.

Таку ціну встановили легальні лісові господарства. Цього року планується продати понад 500 тисяч новорічних ялинок.

"Станом на 02.12.2021 підприємствами галузі вже реалізовано понад 48 тис.штук новорічних ялинок. Середня реалізаційна ціна - 105 гривень з ПДВ за штуку", - повідомили в Держлісагентстві.

читайте такожГрошова удача, міцне здоров'я і щасливі відносини: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новий Рік 2022

Реклама

У 2020 році ялинки в середньому продавали по 75 гривень за одну штуку. У лісгоспі дерева від 1 до 2 метрів заввишки відпускалися за ціною від 47 до 120 гривень за одну штуку.

Новорічні ялинки в столиці

Початок продажу новорічних ялинок у Києві розпочнеться з середи, 15 грудня – запрацюють ярмарки та відкриється понад 180 локацій по всьому місту.

Як зазначила начальник відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька в коментарі для Вечірній Київ, всі точки продажу ялинок будуть легальними, а у ялинок обов'язково має бути чіп.

Всі інші локації продажу новорічних ялинок потраплятимуть під закон про ліквідацію стихійної торгівлі.

Орієнтовні ціни на ялинки в Києві:

  • Ялинка / сосна до 1 метра - 150-200 гривень
  • Ялинка / сосна до 1,5 метра-близько 300 гривень
  • Ялинка / сосна до 2 метрів – близько 400 гривень
  • Ялина до 1 метра-300-400 гривень
  • Ялина до 1,5 метра-400-500 гривень

Ціни можуть коригуватися в залежності від оптової ціни закупівлі ялинок. Але у всіх районах столиці вартість ялинок буде приблизно однакова.

Раніше Главред писав про те, що українці активно готуються до Нового року і масово купують гірлянди, але мало хто замислюється про якість продукції. Експерт з якості товарів розповів, на що потрібно звертати увагу при виборі електричної гірлянди.

Читайте також:

viber
Ялинка новини України Новий рік 2022
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дні Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиГороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витрати Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміни Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуНайніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душу Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дні
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
20:22

На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

19:59

Сергій Сосєдов зробив інтимне зізнання про роман із українським співаком

19:51

Українка з найбільшими вилицями в світі показала себе в 16 років до пластик і філерів

19:43

У МЗС Росії накинулися на ЄС зі звинуваченнями через військову допомогу УкраїніВідео

19:26

Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"Відео

Реклама
19:26

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

19:23

Як Байден вмовлятиме Україну відмовитись від частини територіїПогляд

19:07

Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

18:58

В Україні відкриваються ялинкові базари: скільки коштує "пухнаста красуня"

18:55

"Це круто. Це, напевно, єдиний сенс": Руслана заговорила про вагітність і материнствоВідео

18:47

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: покупка квартири, успіх в грошах і найкращі дніВідео

18:38

Макрон їде в Україну: дипломат назвав дату візиту

18:30

США впровадили санкції проти колишнього глави КСУ і соратника ЯнуковичаВідео

18:20

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єВідео

18:01

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого - магія дня

18:01

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

18:00

Ірина Білик знялася в пальто на голе тілоВідео

17:42

В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочівВідео

17:39

Визначили кращого забудовника у 2021 році новости компании

17:26

Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

Реклама
17:20

В Україні стався сильний землетрусВідео

16:51

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

16:36

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатівВідео

16:28

"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

16:23

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

16:14

Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

16:11

"Велике будівництво" на "Миколаївській Рив'єрі": дорога між курортами буде сучасною і екологічною

16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:22

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

Реклама
13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

13:05

Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

12:43

У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в УкраїнуВідео

12:22

"Велике будівництво" : у Сторожинці на Буковині відбудували зруйнований повінню міст

12:18

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

12:16

ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихВідео

11:52

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

11:37

Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти