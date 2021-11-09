В Україні суттєво зросли штрафи для власників собак

В Україні збільшили штрафи для собачників / pixabay

В Україні суттєво посилили контроль за поводженням з тваринами.

У законі, який схвалила Рада, мова йде про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників і повідків у громадських місцях, а також про повну заборону пересувних зоопарків і виставок.

За вигул собак без намордників і повідків, неприбирання екскрементів за тваринами загрожує попередження або штраф від 170 до 340 гривень, а для посадових осіб - попередження або штраф від 340 до 850 гривень.

При цьому після повторного правопорушення штраф збільшується - від 340 до 510 гривень, для посадових осіб - від 510 до 1020 гривень.

У разі заподіяння шкоди майну або здоров'ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень із конфіскацією тварини.

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До повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

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Раніше Главред писав про те, що в Києві на Оболоні місцева мешканка влаштувала справжній домашній зоопарк у звичайній двокімнатній квартирі. Жінка тримала екзотичних і хижих чотириногих і птахів у собачих клітках. Разом в квартирі мешкали борсук, вовк, дві лисиці, хижі птахи і вісім собак породи стаффордширський тер'єр. Деякі з тварин були сильно травмовані.

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