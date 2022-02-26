В умовах воєнного стану виплата пенсій відбувається вчасно і в повному обсязі - Мінсоцполітики

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій під час воєнного стану / censor.net

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну виплату пенсій у період воєнного часу. Таку заява зробило Міністерство соціальної політики, спираючись на слова міністра Марини Лазебної.

"В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі.

Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіку фінансування", - повідомляє Мінсоцполітики.

Також вони зазначають, що пенсійні виплати, які здійснюються за місцем фактичного проживання одержувачів завдяки "Укрпошті", нараховані Пенсійним фондом у повному обсязі.

Період доставки, втім, продовжили до 28 Лютого 2022 року. Це пов'язано з небезпекою, з якою можуть зіткнутися листоноші.

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Також актуальну інформацію про свою роботу надало Міністерство інфраструктури України. За даними на ранок 26 лютого Укрзалізниця продовжує рух, авіапростір залишається закритим.

Крім того Міністерство енергетики України підтвердило, що Київська ГЕС на даний момент контролюється українськими військами.

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