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У ВООЗ розповіли про найпоширеніші симптоми постковідного синдрому

25 листопада 2021, 12:53

Якщо такі ознаки не минають тривалий період, потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

У ВООЗ пояснили, які симптоми можуть свідчити про постковідний синдром / УНИАН

Найчастішими симптомами постковідного синдрому є зміна нюху та смаку, депресія, кашель і проблеми з пам'яттю. Людина, яка перехворіла на COVID-19, може відчувати втому та задишку.

Крім цього, після коронавірусу люди іноді скаржаться на запаморочення і проблеми із легеневою системою. Про це розповів голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт, зазначає "РБК-Україна".

Він наголосив, що навіть дрібні симптоми можуть спричиняти незручності для людини, адже вони впливають на повсякденне життя.

"Загальні симптоми включають втому і задишку та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя – це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія", – сказав представник ВООЗ в Україні.

Також, за його словами, багато з цих ознак можуть з’являтися повторно. Якщо такі симптоми не минають упродовж тривалого часу, варто зателефонувати своєму сімейному лікарю, який допоможе визначати, чи це постковідний синдром.

Раніше медики пояснили, чому постковідний синдром вимагає окремого і часто тривалого лікування. Хворі не можу подолати його своїми силами. Найчастіше люди, які страждають постковідним синдромом, скаржаться на швидку стомлюваність, респіраторні симптоми і неврологічні проблеми.

Також у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як повернутися до звичного життя після COVID-19. У відомстві зазначили, що у кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати упродовж п’яти тижнів. Повертатися до звичного життя після хвороби часом вкрай важко – недуга неабияк знесилює організм та імунну систему.

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коронавірус новини України COVID-19 лікування коронавірусу
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