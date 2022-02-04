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У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19

4 лютого 2022, 08:40

На думку чиновника ВООЗ Ганса Клюге, ситуація з коронавірусом COVID-19 може покращитися завдяки трьом факторам: високим показникам вакцинації.

ВОЗА
У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19 / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що європейські країни зможуть на тривалий час взяти ситуацію з поширенням коронавірусу під особистий контроль. Трапитися це може після зими. C такою заявою виступив директор Європейського регіонального бюро ВОЗА Ганс Клюге.

На думку чиновника, ситуація може покращитися завдяки трьом факторам: високим показникам вакцинації, сприятливій сезонній паузі в процесі закінчення зими і менш небезпечному характеру штаму "Омікрон".

Клюге конкретно говорить, що в Європі настане довгий період спокою і люди будуть краще захищені від нових спалахів COVID-19 навіть при появі набагато більш небезпечного коронавірусного штаму.

"Цей період підвищеного захисту слід розглядати як "припинення вогню", яке може принести нам міцний мир", ‒ сказав чиновник.

Також Клюге назвав умови, при яких можливий цей сприятливий сценарій. Крім того, необхідно, на його думку, продовжувати вакцинацію і ревакцинацію, зосередитися на захисті найбільш вразливих верств населення, а також посилити епідеміологічний нагляд для виявлення нових варіантів SARS-CoV-2.

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Нагадаємо, раніше експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керк заявила про те, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж нинішній Омікрон.

"Омікрон не буде останнім варіантом, який ми будемо обговорювати, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, які викликають стурбованість", - підкреслила представник ВООЗ.

viber
ВООЗ COVID-19 штами коронавірусу штам Омікрон
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