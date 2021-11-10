Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму "Дельта" – МОЗ

Ляшко нагадав , що сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів у лікарнях – невакциновані / УНІАН

Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму COVID-19. Такі результати дослідження американського Центру з контролю і профілактики хвороб повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу.

Міністр наголосив що ряд європейських країн вже підтверджують дослідження на практиці. Наприклад, Великобританія, Німеччина, Бельгія, де щеплено понад 65% населення, зараз демонструють в 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.

Також Ляшко нагадав, що сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів у лікарнях – нещеплені.

"Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському – ми би мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", – підкреслив очільник МОЗ.

Крім цього, Ляшко розповів, скільки вакцини від COVID-19 на сьогодні є в Україні. За його словами, Україна наразі має 10 млн 300 тис. доз різних вакцин від коронавірусу, зокрема 3 млн доз Moderna, 800 тисяч доз AstraZeneca, 4,5 мільйона доз CoronaVac і 2 мільйони доз Comirnaty від Pfizer.

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Які темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні

Станом на 8 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. У столиці ж обидві дози вакцини отримали чи не половина жителів.

Лідером за темпами імунізації залишається Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу і 45,7% – завершили курс вакцинації. Найменша охопленість вакцинацією минулого тижня зареєстрована в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

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