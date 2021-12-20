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Снігопад у Києві: на вулицях працює близько 300 одиниць спецтехніки

20 грудня 2021, 21:01

Близько 300 автомобілів спецтехніки КП "Київавтодор" працюють зараз на вулицях столиці. Дороги обробляють протиожеледними засобами.

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Київ бореться з негодою-Кличко / фото Київвечірний

На вулицях Києва ввечері в понеділок, 20 грудня, через сильний снігопад, вже працює близько 300 одиниць спецтехніки КП "Київавтодор".

Влада міста робить все можливе, щоб оперативно впоратися з негодою, йдеться в сьогоднішній заяві мера Києва Віталія Кличка.

"Близько 300 автомобілів спецтехніки КП "Київавтодор" працюють зараз на вулицях столиці. Дорожники обробляють протиожеледними засобами, в першу чергу, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, мости, тротуари. Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури. Звертаюся до водіїв бути обережними, а також не паркувати авто на узбіччях вулиць, де вони будуть заважати снігоприбиральній техніці розчищати дороги і проїзди", - підкреслив Кличко.

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Він також зазначив, що кількість снігоприбиральної техніки і місця, де вона працює, можна відстежити в режимі реального часу на інтерактивній карті.

Як повідомляє КМДА, Спецтехніка "Київавтодору" та працівники профільних комунальних підприємств під час снігопадів працюватимуть цілодобово.

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Погода в Києві

У Києві у вівторок очікується значне похолодання, температура вночі знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9°, а на дорогах столиці очікується ожеледиця (і рівень небезпеки, жовтий).

Зазначається, що у вівторок у столиці також очікується невеликий сніг. 22-23 грудня в місті збережеться холодна погода з температурою вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.

У КМДА нагадують, що в Києві вже почали роботу пункти обігріву, в які може звернутися кожен, хто потребує морозні дні.

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