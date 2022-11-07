Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

Зелень на підвіконні зможуть виростити навіть городники початківці. Причому не знадобиться ні вазон, ні земля. Достатньо лише кількох сміттєвих пакетів.
З приходом осінньо-зимового періоду нам всім не вистачатиме вітамінів і мінералів. Хоча б частково заповнити їхній дефіцит допоможе зелень, вирощена вдома. Багато хто не любить возитися з вазонами і землею, тому що для горщиків зазвичай завжди не вистачає місця. Але є способи виростити зелень на підвіконні і без землі.
Що потрібно, щоби виростити зелень на підвіконні
Вам знадобляться: насіння, туалетний папір і сміттєві пакети.
Рулони сміттєвих пакетів потрібно розгорнути на необхідну довжину, розкласти зверху туалетний папір в 4-5 шарів, обприскати водою і викласти насіння. Відстань має бути 1-1,5 см.
Зверху необхідно викласти ще 2-3 шари туалетного паперу і ще раз обприскати. Далі рулон нещільно згортають і поливають у міру потреби.
Щойно з'являться паростки, їх можна поставити під звичайну настільну лампу.
Після появи двох-трьох невеликих листочків зелень можна збирати, тому що більше вона навряд чи виросте, а, найімовірніше, почне чахнути.
Досвідчені городники кажуть, що сміттєві пакети найкраще підійдуть для вирощування кінзи та крес-салату. Урожай кінзи з'явиться через тиждень, салату - навіть раніше.
Зелень, що росте найшвидше
- крес-салат;
- шпинат;
- салат латук;
- гірчиця сарептська;
- рукола;
- портулак овочевий;
- валеріанелла;
- кервель;
- бораго;
- петрушка;
- кріп.
Раніше Главред писав про незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі.
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