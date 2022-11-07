УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

7 листопада 2022, 11:24

Зелень на підвіконні зможуть виростити навіть городники початківці. Причому не знадобиться ні вазон, ні земля. Достатньо лише кількох сміттєвих пакетів.

Зелень на підвіконні
Як виростити зелень на підвіконні / Фото ua.depositphotos.com

З приходом осінньо-зимового періоду нам всім не вистачатиме вітамінів і мінералів. Хоча б частково заповнити їхній дефіцит допоможе зелень, вирощена вдома. Багато хто не любить возитися з вазонами і землею, тому що для горщиків зазвичай завжди не вистачає місця. Але є способи виростити зелень на підвіконні і без землі.

Що потрібно, щоби виростити зелень на підвіконні

Вам знадобляться: насіння, туалетний папір і сміттєві пакети.

Рулони сміттєвих пакетів потрібно розгорнути на необхідну довжину, розкласти зверху туалетний папір в 4-5 шарів, обприскати водою і викласти насіння. Відстань має бути 1-1,5 см.

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні
Фото florets.ru

Зверху необхідно викласти ще 2-3 шари туалетного паперу і ще раз обприскати. Далі рулон нещільно згортають і поливають у міру потреби.

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні
Фото florets.ru

Щойно з'являться паростки, їх можна поставити під звичайну настільну лампу.

Після появи двох-трьох невеликих листочків зелень можна збирати, тому що більше вона навряд чи виросте, а, найімовірніше, почне чахнути.

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні
Фото florets.ru

Досвідчені городники кажуть, що сміттєві пакети найкраще підійдуть для вирощування кінзи та крес-салату. Урожай кінзи з'явиться через тиждень, салату - навіть раніше.

Зелень, що росте найшвидше

  • крес-салат;
  • шпинат;
  • салат латук;
  • гірчиця сарептська;
  • рукола;
  • портулак овочевий;
  • валеріанелла;
  • кервель;
  • бораго;
  • петрушка;
  • кріп.

Раніше Главред писав про незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі.

Інші новини:

город лайфхак зелень цікаві новини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:00

Яка ви особистість: тест по картинці розкриє таємниці характеру

11:44

Іскандери закінчуються: РФ планує бити по Україні потужними іранськими ракетамиВідео

11:40

Український національний відбір на Євробачення-2023: названі імена трьох суддівВідео

11:36

Тепло і затишок: осінні аромати для жінок новости компании

11:33

Загальна мобілізація в Україні: ЗМІ дізналися, чи закінчиться вона в 2022 роціВідео

Реклама
11:24

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

11:16

Колектив телеканалу FREEДOM допомагає волонтерам, які працюють на сході та півдні УкраїниВідео

10:50

ЗСУ розгромили батальйон Ахмат у Лисичанську: десятки кадирівців знищеноВідео

10:34

"Ракети дальністю до 1000 км": Піонтковський розповів, яку зброю Україна отримає від СШАВідео

10:28

"Котел" під Вугледаром: у РФ відповіли російським морпіхам, які влаштували бунтВідео

10:15

Топ-пропагандист з РФ заявив, що йому ампутували ногу, але виростять нову

09:36

Коли і як закінчиться війна в Україні: експерти озвучили шість сценаріїв

09:19

Хотів дійти до Києва: в нічному клубі Костроми згорів окупант, який воював проти України з 2015 рокуВідео

08:49

Навіщо Мєдвєдєв вдає з себе божевільногоПогляд

08:44

У нічному клубі в Костромі живцем згоріла вдова окупанта: вона нещодавно поховала чоловіка

08:39

Загинули сотні окупантів за 4 дні: морпіхи РФ забили на сполох після величезних втрат на фронтіВідео

07:58

Головний радник Байдена вів конфіденційні розмови з помічниками Путіна - The Washington Post

07:21

У Херсоні окупанти вкрали дитячий паровозикВідео

07:05

Як позбутися розводів на шкіряному взутті: допоможе простий "кухонний засіб"

06:43

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа

Реклама
06:21

Про небезпеку наземних дій з БілорусіПогляд

05:15

Вріже мороз до - 15° і завалить снігом: українці дізналися терміни атаки холодуВідео

04:35

"РФ діє беззаконно": експерт заявив про можливі провокації Росії в зерновій угоді

03:20

Розкішний холодець на Новий рік: швидкий рецепт смачної закуски, як в кращих ресторанахВідео

02:45

"Будуть швидкі перемоги": астролог розповіла, коли армія РФ почне відступатиВідео

02:10

Тиждень буде пекельним: в Україну прийдуть холодні зливи і налетить аномальна погодаВідео

01:29

Пішла у відрив: колишня дружина Віталія Кличка пограла голими плічками в пікантній фотосесіїВідео

00:51

Прикмети на 7 листопада: які 7 речей заборонено робити в найнебезпечніший день листопадаВідео

06 листопада, неділя
23:57

"Росіяни – великий народ": Папа Римський вибухнув скандальною заявою на підтримку РФВідео

23:41

Скандальна Наташа Корольова присоромила постарілу Долину і влипла в скандалВідео

23:28

РФ намагається захопити 4 міста на сході України: Жданов назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

23:13

Росія схаменулася і терміново змінює тактику війни: у Зеленського назвали три нові пунктиВідео

22:56

ЗСУ форсували Оскіл і вибили окупантів з ряду населених пунктів - розвідкаВідео

22:53

Відвели в бік і застрелили: на Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця через фото в телефоніФотоВідео

22:38

Відключення світла екстрено запроваджують у 7 областях та Києві: графік на 7 листопадаВідео

22:30

"Блекаут" поза графіками: у Києві та семи областях плануються масові відключенняВідео

22:04

"У сусіда світло є, в мене немає": у ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрикуВідео

21:50

РФ готує новий ракетний удар по Україні: Зеленський назвав ймовірні ціліВідео

21:42

Пропонував росіянкам "плодитися і розмножуватися": в Україні ліквідували скандального священика РПЦВідео

21:26

Голос країни-12 - 10 випуск: підсумки першої частини Вокальних нокаутівВідео

Реклама
21:24

Загроза захоплення Дніпра: військовий експерт оцінив ймовірність нового удару РФВідео

20:54

У США з'ясували, коли Росія отримала дрони від Ірану для вбивства українцівВідео

20:37

Окупанти у "вогневому мішку": під Вугледаром ЗСУ "перемололи" 300 морпіхів РФВідео

20:35

У Києві склалася важка ситуація зі світлом: що відбуваєтьсяВідео

20:25

"Україна влипне у борги": аналітик пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізуВідео

20:20

Куди подіти гнилі яблука в саду і чи можна їх використовувати як добриво

20:18

Сергій Стерненко. Окупанти скиглять про "катастрофу" і чекають бунтуВідеоблоги

20:10

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

20:05

"Росіяни будуть все здавати": окупанти готові драпати з Херсона - перехопленняВідео

19:50

"Жити минулим у сьогоденні, коли немає майбутнього": Собчак порушила мовчання після втечі з РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти