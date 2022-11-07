Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

Як виростити зелень на підвіконні / Фото ua.depositphotos.com

З приходом осінньо-зимового періоду нам всім не вистачатиме вітамінів і мінералів. Хоча б частково заповнити їхній дефіцит допоможе зелень, вирощена вдома. Багато хто не любить возитися з вазонами і землею, тому що для горщиків зазвичай завжди не вистачає місця. Але є способи виростити зелень на підвіконні і без землі.

Що потрібно, щоби виростити зелень на підвіконні

Вам знадобляться: насіння, туалетний папір і сміттєві пакети.

Рулони сміттєвих пакетів потрібно розгорнути на необхідну довжину, розкласти зверху туалетний папір в 4-5 шарів, обприскати водою і викласти насіння. Відстань має бути 1-1,5 см.

Фото florets.ru

Зверху необхідно викласти ще 2-3 шари туалетного паперу і ще раз обприскати. Далі рулон нещільно згортають і поливають у міру потреби.

Фото florets.ru

Щойно з'являться паростки, їх можна поставити під звичайну настільну лампу.

Після появи двох-трьох невеликих листочків зелень можна збирати, тому що більше вона навряд чи виросте, а, найімовірніше, почне чахнути.

Фото florets.ru

Досвідчені городники кажуть, що сміттєві пакети найкраще підійдуть для вирощування кінзи та крес-салату. Урожай кінзи з'явиться через тиждень, салату - навіть раніше.

Зелень, що росте найшвидше

крес-салат;

шпинат;

салат латук;

гірчиця сарептська;

рукола;

портулак овочевий;

валеріанелла;

кервель;

бораго;

петрушка;

кріп.

Раніше Главред писав про незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі.

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