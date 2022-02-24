"Воювати ми не збиралися" - ЗСУ взяли в полон цілий розвідзагін

ВСУ / Фото Reuters

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що російські окупанти здаються в полон.

Відзначається, що опір українських захисників змушує війська російської армії здаватися в полон.

У Чернігівській області в полон українцям здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.

Один з військовополонених старшина Буйничев Костянтин Сергійович з Кемеровської області розповів, що у них нібито було навчання в Єльні.

"Вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що будемо повертатися додому. Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію " - зазначив російський солдат.

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Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи з проханням консилідувати сили і надати Україні допомогу.

Також ми писали, що війська окупантів увійшли до Чорнобльської зони. Нацгвардія прийняла бій і тримає удар.

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