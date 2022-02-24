"Воювати ми не збиралися" - ЗСУ взяли в полон цілий розвідзагін

У полон ЗСУ здався розвідувальний взвод.
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що російські окупанти здаються в полон.
Відзначається, що опір українських захисників змушує війська російської армії здаватися в полон.
У Чернігівській області в полон українцям здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.
Один з військовополонених старшина Буйничев Костянтин Сергійович з Кемеровської області розповів, що у них нібито було навчання в Єльні.
"Вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що будемо повертатися додому. Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію " - зазначив російський солдат.
Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи з проханням консилідувати сили і надати Україні допомогу.
Також ми писали, що війська окупантів увійшли до Чорнобльської зони. Нацгвардія прийняла бій і тримає удар.
Читайте також:
- Росіяни атакували лікарню в Вугледарі, багато загиблих
- Російські війська обстріляли Маріуполь
- "Ключові прикордонні обласні центри успішно відбили атаку" - журналіст Бутусов
- Як поводитися при обстрілі: в СБУ дали інструкції