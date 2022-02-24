Війська окупантів увійшли до Чорнобильської зони - Антон Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що окупаційні війська РФ увійшли на територію Чорнобильської зони.

"Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір. Якщо в результаті ударів артилерії кафірів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" ,- підкреслив Геращенко.

У Києві оголошено повітряну загрозу. КМДА закликає терміново пройти в укриття цивільного захисту в разі включення сирен. Чотири станції метрополітену Берестейська, Нивки, Святошин та Житомирська відкриті для укриття.

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Метро Харкова також переведено в режим укриття.

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