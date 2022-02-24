Війська окупантів увійшли до Чорнобильської зони - Антон Геращенко

Бійці Національної гвардії чинять опір.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що окупаційні війська РФ увійшли на територію Чорнобильської зони.
"Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір. Якщо в результаті ударів артилерії кафірів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" ,- підкреслив Геращенко.
У Києві оголошено повітряну загрозу. КМДА закликає терміново пройти в укриття цивільного захисту в разі включення сирен. Чотири станції метрополітену Берестейська, Нивки, Святошин та Житомирська відкриті для укриття.
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Метро Харкова також переведено в режим укриття.
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Автор: Олена Стронг