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Ось чому треба чистити новий одяг: жінка шокувала мережу знахідкою в магазині

Яна Ставська
12 вересня 2023, 19:09 оновлено 12 вересня, 19:24
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Небезпечну істоту жінка помітила тільки після примірки одягу. Підписникам вона дала одну пораду.
Ось чому треба чистити новий одяг: жінка шокувала мережу знахідкою в магазині
Мережа була вражена і шокована відео дівчини / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto

Коли ми купуємо новий одяг, то зазвичай відразу ж надягаємо після однієї-двох примірок. Однак користувачка TikTok змусила мережу задуматися, що профілактичні заходи для такої покупки все ж необхідні.

Героїня історії The Mirror Елен Данц показала в соцмережах відео спортивного костюма, виставленого у вітрині магазину. Кадри її підписників і випадкових глядачів, м'яко кажучи, здивували.

Елен помітила в одязі павукові яйця і самого павука - жінка злякалася, що членистоноге може бути чорною вдовою - отруйним павуком з червоною позначкою на тілі.

відео дня

"Ось чому вам слід чистити одяг після покупки", - порадив хтось.

Отрута такого павука у 15 сильніша, ніж отрута гримучої змії. Після укусу у людини можуть виникнути судоми та спазми в м'язах; отрута викликає нудоту, яка повинна пройти приблизно через 12 годин.

Ось чому треба чистити новий одяг: жінка шокувала мережу знахідкою в магазині
Фото: mirror.co.uk

Раніше мережу підірвала історія, як дівчина сходила в секонд-хенд і заробила 10000 доларів. У своєму TikTok Сара показала дуже рідкісну знахідку, побачивши яку вона мало не втратила дар мови.

Також вас може зацікавити історія про чоловіка, який показав дешевий трюк, щоб позбутися неприємного запаху у взутті.

Крім того, Главред ділився порадами, як очистити речі з секонд-хенду і прибрати сморід.

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