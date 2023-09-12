Ось чому треба чистити новий одяг: жінка шокувала мережу знахідкою в магазині

Коли ми купуємо новий одяг, то зазвичай відразу ж надягаємо після однієї-двох примірок. Однак користувачка TikTok змусила мережу задуматися, що профілактичні заходи для такої покупки все ж необхідні.
Героїня історії The Mirror Елен Данц показала в соцмережах відео спортивного костюма, виставленого у вітрині магазину. Кадри її підписників і випадкових глядачів, м'яко кажучи, здивували.
Елен помітила в одязі павукові яйця і самого павука - жінка злякалася, що членистоноге може бути чорною вдовою - отруйним павуком з червоною позначкою на тілі.
"Ось чому вам слід чистити одяг після покупки", - порадив хтось.
Отрута такого павука у 15 сильніша, ніж отрута гримучої змії. Після укусу у людини можуть виникнути судоми та спазми в м'язах; отрута викликає нудоту, яка повинна пройти приблизно через 12 годин.
Раніше мережу підірвала історія, як дівчина сходила в секонд-хенд і заробила 10000 доларів. У своєму TikTok Сара показала дуже рідкісну знахідку, побачивши яку вона мало не втратила дар мови.
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Крім того, Главред ділився порадами, як очистити речі з секонд-хенду і прибрати сморід.
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