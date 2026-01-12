Війна Росії проти України перетнула новий історичний рубіж - про що йдеться

Проблеми з фінансуванням війни в Росії вже стають помітними, однак вони не свідчать про крах бюджету РФ чи швидке припинення бойових дій, вказав Ступак.

https://news.glavred.net/voyna-rossii-protiv-ukrainy-peresekla-novyy-istoricheskiy-rubezh-o-chem-idet-rech-10731455.html Посилання скопійоване

Війна Росії проти України перетнула новий історичний рубіж / Колаж Главред, фото: скріншот Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі:

Війна Росії проти України вже триває довше за "Велику вітчизняну"

У Росії проблема з набором до армії

Є підстави сподіватись на завершення війни в найближчому майбутньому

Російсько-українська війна перетинає новий психологічний рубіж та догнала за своєю тривалістю так звану Велику вітчизняну війну. Російському військово-політичному керівництву стає дедалі важче продовжувати бойові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він зазначив, що певні сподівання на зупинку російського наступу існують, однак наразі немає достатніх підстав вважати, що це справді станеться.

відео дня

"Надії пов'язані з тим, що йде вже п'ятий рік повномасштабної війни. І 12 січня 2026 року дуже серйозно підкосить росіян: ця дата – рубіж, 1418-й день великої війни, саме стільки тривала так звана Велика вітчизняна війна. До цієї дати Росія дуже готується. Адже з публікацій у російських спільнотах помітно, що росіянам не подобається, наскільки затягується війна з Україною", - вказав він.

За оцінкою Ступака, з кожним місяцем ситуація для Росії ускладнюється, зокрема дедалі важче стає залучати людей до війни. Про це свідчить поява в РФ рекрутерів, фактично хедхантерів, які займаються пошуком і "відловом" кандидатів для армії. Москва регулярно доводить до регіонів плани з набору — скільки осіб кожен із них має відправити на фронт. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, загальна чисельність російських військ на передовій упродовж останніх місяців залишається стабільною — близько 710 тисяч військових.

"Пояснень може бути два: або ці сили накопичуються десь за Уралом, і навесні ці 120-150 тисяч наваляться на Україну, і нам всім буде "кришка" (хоча ні наша, ні жодна із західних розвідок, ні OSINT-аналітики про це не говорять); або ж у війні в Україні гине стільки росіян, скільки їх приходить на фронт", - додав він.

Експерт підкреслив, що залучення рекрутерів стало вимушеним кроком, адже багато регіонів РФ останнім часом мають серйозні проблеми з виконанням планів набору. Влада намагається стимулювати людей рекламою та різними методами, однак навіть це не дозволяє виконати встановлені норми. Через це керівники регіонів звертаються до посередників, які шукають потрібну кількість людей за винагороду — від кількох сотень до кількох тисяч євро за кожного. Усе це, за його словами, вказує на глибокі кадрові проблеми Росії, адже знаходити нових бійців стає дедалі складніше, а фінансова мотивація працює все гірше через слабкий стан російської економіки.

"Подібні процеси дають підстави сподіватися на те, що війна в найближчому майбутньому закінчиться. Однак поки що немає ознак, які вказують на те, що саме в 2026-му в російському бюджеті закінчаться гроші. Так, є очевидні проблеми, проте прямих ознак того, що бюджет РФ розвалиться, і грошей на війну не буде, поки що немає", - резюмує він.

До чого можуть призвести економічні проблеми Росії - думка експерта

Як писав Главред, економіка РФ наближається до межі своєї стійкості через війну проти України, а вирішальним чинником, який може зупинити цей процес, є загроза розпаду РФ за зразком Радянського Союзу. Про це повідомив економіст Віталій Шапран — член Українського товариства фінансових аналітиків і колишній член ради НБУ у 2019–2021 роках.

За його оцінкою, саме зростання ризиків внутрішньої дезінтеграції держави може стати для Кремля ключовим обмежувачем подальшого ведення війни.

"Їхні економіки мають багато спільного, але на відміну від радянських часів, зараз РФ веде масштабну війну, яка висмоктує фінансові, матеріальні та трудові ресурси значно швидше, ніж війна в Афганістані", — пояснив Шапран.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ймовірність оголошення перемир’я або повного припинення війни у 2026 році зберігається, однак до березня такі сценарії навряд чи можуть реалізуватися. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Російські війська вперше використали ударний безпілотник типу "Гєрань-5", яким атакували Україну на початку 2026 року. Про застосування нового дрона повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Після того як Сполучені Штати провели операцію із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, у медіа з’явилися запитання щодо можливості аналогічних дій стосовно кремлівського лідера Володимира Путіна. На це Дональд Трамп відповів під час зустрічі з представниками нафтогазового бізнесу.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред