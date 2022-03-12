Війна в Україні: відомий таролог передбачив повний крах російського вторгнення

Війська Росії / Reuters

Дніпровський таролог Андрій Костенко передбачив перспективи військового вторгнення РФ в нашу країну.

Таролог вважає, що з приводу дат початку вторгнення радники російського керівництва прорахувалися і Росію чекає повна поразка.

"Згідно з китайським календарем, Путін напав на Україну в день руйнування ("чергове божество VII"). Це ідеальний день, якщо ви хочете щось зруйнувати (а Путін хоче раз і назавжди зруйнувати Україну як незалежну державу) і когось покарати", - каже таролог.

За прогнозом таролога, радники Путіна трошки прорахувалися.

"Вони думали, що, якщо на день початку війни припадають ще й цілих два руйнівники - річний і місячний, - то руйнівний ефект від вторгнення буде ще більше. Але тут є нюанс. Треба було уважніше вивчати літературу. Насправді всі важливі справи (навіть руйнівного характеру), розпочаті в такі дні, закінчуються повним провалом", - зазначає Андрій Костенко.

"Короткострокова справа Путлера - бліцкриг, маленька переможна війна, - вже провалилася! Росія зазнала величезних втрат від війни і понесе ще більше від санкцій. Довгострокова справа, облога України, провалиться теж. Ресурсів вже не вистачить колишньої імперії. Так що, брати і сестри, тримаємо лад. З Україною Бог і китайська Метафізика. Ми переможемо! Слава Україні! Смерть ворогам!",- додав таролог.

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Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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