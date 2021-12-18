Можлива агресія Росії: Резніков розповів, чого потребує Україна

Резніков розповів про агресію Росії / УНІАН

У разі вторгнення Росії Україна буде сама себе захищати, але для цього потрібно не тільки оборонне, а й наступальне озброєння, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Для стримування агресії Росії Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона має включати в себе озброєння і технології, що може зупинити Москву і не дозволить їй почати наступ.

"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Резніков на зустрічі з Міністром оборони Данії Ріні Брамсеном.

Резніков підкреслив, що в Кремлі знаходяться дуже прагматичні люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.

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"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.

Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну

Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія - поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік - 2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.

Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою чинення тиску.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.

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