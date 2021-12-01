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Лікар пояснила, кому не можна вживати цибулю

1 грудня 2021, 04:13

Як говорить відомий лікар і Нутриціолог Марія Тихомирова, цибуля корисний в цілому, але при певних захворюваннях не варто вживати цей продукт.

Цибуля
Лікар пояснила, кому не можна вживати цибулю / ua.depositphotos.com

У цибулі багато корисних властивостей, але при певних захворюваннях не варто вживати цей продукт. Відомий лікар і Нутриціолог Марія Тихомирова розповіла про це в коментарі РИА Новости.

"У цибулі багато корисних властивостей. Він має антибактеріальні та противірусні ефекти, містить сірку, що допомагає при дезінтоксикації. Також цибуля - непогане джерело вітаміну С та інших вітамінів і мінералів. Він стимулює травлення і виводить зайву рідину. Антиоксидант кверцетин, що міститься в овочі, корисний при раку і алергії. Крім того, цибуля покращує якість сперми", - сказала вона.

В кінці свого виступу Тихомирова додала, що цибулю слід вживати з обережністю при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки.

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Нагадаємо, раніше медики назвали причину появи і хвороби виразки на язику.

Лікарі в деталях розповіли, які продукти потрібно додавати до переліку свого харчування - для того, щоб полегшити лікування гастриту або виразки.

viber
здоров'я цибуля
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