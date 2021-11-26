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Лікар пояснив, чим потрібно втамовувати спрагу взимку

26 листопада 2021, 04:50

За словами лікаря-дієтолога Михайла Гінзбурга, заповнювати нестачу рідини в організмі в період з грудня по лютий потрібно намагатися всім людям обов'язково.

Вода, зима
Лікар пояснив, чим потрібно втамовувати спрагу взимку / ua.depositphotos.com

З настанням холодів деякі напої погано підходять для втамування спраги. Про це в коментарі Радіо Sputnik заявив доктор медичних наук і лікар-дієтолог Михайло Гінзбург.

"Солодкі, цукровмісні або, навпаки, солоні напої, такі як розсіл, не можуть заповнювати потребу у воді. Ще я б не радив використовувати молоко і молочні напої для втамування спраги. Будь-який містить поживні речовини напій - це їжа, і з метою втамування спраги можна "нахапатися" досить великої кількості калорій. Що стосується мінеральної води, для втамування спраги підходить тільки їдальня. Там невелика мінералізація, і це йде тільки нам на користь: трохи калію, магнію, хлору. А лікувальна і лікувально-столова мінеральна вода може завдати шкоди здоровій людині", - пояснив Михайло Гінзбург.

За словами Гінзбурга, заповнювати нестачу рідини в організмі найкраще звичайною водою, можна також втамовувати спрагу зеленим чаєм або ягідними морсами без цукру.

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Нагадаємо, раніше в мережі назвали 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
холоду питна вода
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