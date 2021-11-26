Лікар пояснив, чим потрібно втамовувати спрагу взимку / ua.depositphotos.com

З настанням холодів деякі напої погано підходять для втамування спраги. Про це в коментарі Радіо Sputnik заявив доктор медичних наук і лікар-дієтолог Михайло Гінзбург.

"Солодкі, цукровмісні або, навпаки, солоні напої, такі як розсіл, не можуть заповнювати потребу у воді. Ще я б не радив використовувати молоко і молочні напої для втамування спраги. Будь-який містить поживні речовини напій - це їжа, і з метою втамування спраги можна "нахапатися" досить великої кількості калорій. Що стосується мінеральної води, для втамування спраги підходить тільки їдальня. Там невелика мінералізація, і це йде тільки нам на користь: трохи калію, магнію, хлору. А лікувальна і лікувально-столова мінеральна вода може завдати шкоди здоровій людині", - пояснив Михайло Гінзбург.

За словами Гінзбурга, заповнювати нестачу рідини в організмі найкраще звичайною водою, можна також втамовувати спрагу зеленим чаєм або ягідними морсами без цукру.

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