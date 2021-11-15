Лікар розповів, чи можна зміцнити імунітет сном і харчуванням

Лікар розповів, як можна зміцнити імунітет сном і харчуванням / ua.depositphotos.com

Другий рік поспіль українці - крім сезонної застуди та ряду респіраторних інфекцій на чолі з грипом ‒ борються з коронавірусом COVID-19. Президент Асоціації дієтологів України та кандидат медичних наук Олег Швець у коментарі порталу Факт розповів, як можна зміцнити імунітет за допомогою харчування і режиму дня.

"Поліпшити стійкість імунітету можуть прості і відомі речі. Це здоровий сон не менше семи-восьми годин, адекватне фізичне навантаження, мінімізація стресу і обов'язково здорове харчування", - говорить він.

За словами Швеця, корисні для зміцнення імунітету наступні продукти:

Цитрусові - мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони. Такі плоди - відмінне джерело вітаміну С, а, крім того, їх вигляд і аромат піднімають настрій, який пригнічений холодними осінніми днями.

Чорниця. Це один з продуктів - чемпіонів за вмістом антиоксидантів, корисних вітамінів і мінералів.

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Прянощі і трави. Імбир допомагає боротися з шкідливими бактеріями, а також може знизити запалення. Часник є важливим джерелом кальцію, магнію, знешкоджує бактерії і грибки. Женьшень, який протягом століть використовується в східній медицині, збільшує кількість імуноглобулінів в організмі, що може зменшити запалення.

Сало. Улюблений продукт українців містить багато мононенасичених жирних кислот, які мають протизапальну дію. Сало постачає організму цинк і вітамін Е, що зміцнює імунітет.

Гарячі напої. Вкрай корисний зелений чай, багатий антиоксидантами і флавоноїдами, які борються з бактеріями і вірусами, стимулюючи вироблення імунних клітин. Корисний кави, якщо знати міру ‒ пити не більше двох-трьох чашок в день. Кава містить важливий для імунітету магній і антиоксидантні речовини поліфеноли.

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Нагадаємо, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.