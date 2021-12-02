Лікар розповіла, яким людям не можна вживати м'яту / ua.depositphotos.com

У певних випадках вживання м'яти може нашкодити організму. Про це відомий Нутриціолог Марія Тихомирова розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, з рослиною слід бути обережним людям з низьким тиском, оскільки м'ята має гіпотензивний ефект. Також вона протипоказана при варикозної хвороби через зниження тонусу судин.

"У чоловіків може знижуватися лібідо, і якщо жінка планує вагітність, то їй теж краще відмовитися від м'яти", — повідомила Тихомирова.

Людям без перерахованих хвороб м'ята піде тільки на користь. Зокрема, допоможе впоратися з болем в кишечнику і мігренню, говорить Нутриціолог.

"Крім того, м'ята зменшує менструальні болі і має антибактеріальний ефект. З неї можна приготувати ідеальний напій, який зменшує нудоту і володіє освіжаючим ефектом", — заявила Тихомирова.

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