Лікар розповіла, чи можна заповнити дефіцит вітаміну D без ліків / iPhones

Є певна кількість продуктів, які допоможуть частково заповнити нестачу вітаміну D в організмі. Про це ендокринолог Тетяна Бочарова розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, в раціон обов'язково потрібно включити жирну рибу (лосось, тунець, тріска і сардини), а також яєчний жовток.

"Крім того, сьогодні випускаються молоко, йогурти, соки, збагачені вітаміном D, — виробники опромінюють їх ультрафіолетом. Однак покрити потребу організму у вітаміні тільки за рахунок їжі неможливо. Якщо поставити таку мету - доведеться щодня з'їдати близько одного кілограма тріски", - заявила Бочарова.

Ендокринолог зазначила, що в цілому всім людям з травня по вересень нинішнього року вкрай важливо приймати сонячні ванни.

"Є російські рекомендації, скільки вітаміну Д потрібно на добу: для дорослих це 600-800 МО( міжнародних одиниць); тим, хто старше 50 років, — 800-1000 МО — для міцності кісток потрібно більше ресурсів", - підсумувала Бочарова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів у таблетках дорослими і дітьми.

Комаровський, зокрема, зазначив, що якщо людина повноцінно і різноманітно харчується, то таблетки йому не потрібні. Так вважають у ВООЗ, роблячи виняток для вітаміну D, оскільки сонце - джерело цього вітаміну-шкідливо діє на шкіру.