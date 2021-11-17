Лікарі назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно терміново викликати швидку допомогу

За словами медика, на важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у людини не вистачає дихання на будь-яку діяльність навіть у стані спокою.
Лікарі розповіли, при яких симптомах коронавірусу COVID-19 необхідно терміново звертатися за медичною допомогою-оскільки вони свідчать про тяжкий перебіг хвороби. Про це розповіла біолог Дар'я Озерна в Teleram-каналі "МОЗ попереживає, Озерна запобігає".
За словами медика, типові симптоми коронавірусу такі: кашель, лихоманка, втрата нюху і смаку, а також задишка і тривожність як наслідок, запаморочення, втома, головний біль, м'язовий біль і біль у горлі.
Іншими симптомами COVID-19 також можуть бути сонливість, відсутність апетиту, біль або дискомфорт за грудиною.
А на важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у людини не вистачає дихання на будь-яку діяльність навіть в стані спокою. Озерна пише, що дзвонити за номером "103", потрібно в таких випадках:
- сатурація 92 і менше;
- запаморочення;
- забули, коли писали;
- шкіра холодна і волога, липка від поту;
- губи сині;
- важко піднятися з ліжка;
- сильна тривожність і занепокоєння;
- кашель кров'ю протягом години;
- стало значно гірше дихати.
Нагадаємо, раніше голова приватної клініки та радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький розписав, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта.
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