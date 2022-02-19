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Лікарі відшукали нову користь від вживання шоколаду

19 лютого 2022, 02:18

За словами медиків, перш за все, в шоколаді і шоколадних продуктах містяться гормони, що відповідають за настрій - серотонін, ендорфін і допамін.

Шоколад
Лікарі відшукали нову користь від вживання шоколаду / ua.depositphotos.com

Вживання шоколаду може принести організму певну користь. Про це свідчить дослідження, яке було опубліковано на офіційному сайті Національного центру біотехнологічної інформації США.

За словами експертів, в шоколаді міститься величезна кількість речовин, які благотворно впливають на стан здоров'я. Перш за все, в ньому містяться гормони, що відповідають за настрій — серотонін, ендорфін і допамін, які так і називають: "гормон щастя".

"Шоколад може взаємодіяти з деякими системами нейромедіаторів, такими як дофамін, серотонін і ендорфін (що містяться в какао і шоколаді), які сприяють регулюванню апетиту і поліпшенню настрою", — кажуть вчені.

Крім того, стверджують дослідники, сире какао корисно для серця. У ньому містяться флаваноли - рослинні сполуки, які, як вважається, покращують кровообіг в серці, знижують артеріальний тиск, і, в окремих випадках, знижують рівень холестерину.

Також вживання шоколаду зменшує ризик появи хвороби Альцгеймера або хвороби Паркінсона. Всі флаваноли легко можуть захистити від окисного стресу та інших пошкоджень клітин, зберігаючи абсолютно всі когнітивні здібності людини з віком.

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читайте такожЩоб відчути себе щасливішим: вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з'їдати за день

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

viber
здоров'я шоколад хвороба Альцгеймера
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