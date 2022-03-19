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Всі вороги будуть зломлені: гороскоп таро для України на 2022 рік і підсумок війни

19 березня 2022, 18:24

У гороскопі для України на 2022 рік випало три карти Таро - Правосуддя, Королева мечів і Колісниця.

війна, гороскоп
Гороскоп таро для України / reuters, pixabay

24 лютого Росія почала масову атаку і бомбардування українських міст. Під ракетні обстріли потрапили Київ, Харків, Маріуполь, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Буча, Чернігів та багато інших міст.

Багато українців чекають завершення війни, а астрологи намагаються допомогти дізнатися підсумок нападу Росії на нашу країну.

У гороскопі для України на 2022 рік випало три карти Таро - Правосуддя, Королева мечів і Колісниця.

Карта таро Правосуддя у гороскопі для України на 2022 рік говорить, що нас чекає непідкупне і неупереджене правосуддя. Українці боротимуться і отримають бажане відповідно до Закону.

Карта таро Королева мечів у гороскопі для України на новий 2022 означає жінку, яка має владу і авторитет. Астрологи відзначають, що цією картою можна позначити всю Україну. Саме в 2022 році буде нова історія України, але Королева мечів має на увазі і втрати, пише novy.tv.

Карта таро Колісниці у гороскопі для України на 2022 рік означає рішучість і боротьбу з суперником. Україна буде як бойова колісниця, знищуючи ворожі сили. Карта таро символізує перемогу і ніхто не зможе перешкодити успіху нашої країни.

читайте такожСпроба військового перевороту і штурм столиці: астролог склала гороскоп для України до кінця квітня

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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