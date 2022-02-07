Слідом за ВКонтакте і однокласниками: українці можуть залишитися без Facebook і Instagram

Facebook / Reuters

Соціальні мережі Facebook і Instagram можуть зникнути з українського простору. Зокрема, є загроза зупинки їх працювати на території Європи.

Як йдеться у щорічному звіті компанії, переданому комісії з цінних паперів і бірж США, в Meta стверджують, що обробка даних на різних континентах відіграє вирішальне значення для її бізнесу.

Нові європейські закони вимагають, щоб призначені для Користувача дані зберігалися виключно на європейських серверах, а Meta цій умові поки не відповідає і невідомо, чи будуть.

Тим часом аналітики підрахували, що наслідки закриття цих соцмереж згубно позначаться на доходах підприємств, адже багато компаній покладаються на рекламу саме на даних платформах.

Раніше повідомлялося, що компанія Meta вводить новий інструмент в платформу Facebook - він допоможе авторам контенту уникати 30% комісії з підписки від Apple. Йдеться про функцію, яка отримала назву підписки шанувальників, яка дозволяє кожному бажаючому оформити підписку на автора контенту.

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Також Главред писав про те, що американський мільярдер Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook. Відтепер компанія матиме назву Meta.

За словами Цукерберга, назва Meta має відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія.

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