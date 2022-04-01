Вийде переможцем і отримає репарації: астролог назвала найсприятливіший час для України

Коли закінчиться війна гороскоп / Reuters , ua.depositphotos.com

Війна в Україні "скалічила" багато сімей. Однак астрологи складають прогнози, коли Україна зможе перемогти.

Автор каналу Irina Astrology Horoscope зазначає, що листопад і грудень поточного року будуть для України сприятливими.

У цей час Україна може здобути перемогу - повернути окуповані території і отримати репарації від Росії.

"Це той час, коли Сатурн від місяця відійде на найближчі 29 років. Наш народ не буде більше так страждати. Це той час, коли до нас можуть повернутися наші території. До речі, Марс буде розгортатися в листопаді в Близнюках і ставати ретроградним. І це можуть бути не реванші, а країни так домовляться, що Україна вийде переможцем, до неї повернуться її території, будуть репарації з боку країни-агресора. У цей час ми вже побачимо справжню картину всього, що відбувається. І з цього часу ми будемо ставати на рейки: відбудовувати, піднімати економіку", – сказала вона.

Астролог зазначила, що особливо хорошим для України буде літо 2023-го.

На її думку, Україна буде прийнята в ЄС також існує ймовірність вступу в НАТО, незважаючи на можливі підписані домовленості.

"Надалі Україна зможе від них відмовитися, і в НАТО нас будуть раді бачити, ми станемо частиною європейської спільноти. Зараз весь світ дізнається про Україну. Ми будемо символом свободи у всьому світі. Тому що Україна за це боролася", – додала астролог.

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Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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