Ядерні гарантії - чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу Росії

Зеленський повідомив про ключові результати переговорів щодо гарантій безпеки для України наголосив, що союзники можуть примусити РФ до миру.

https://news.glavred.net/yadernye-garantii-budut-li-soyuzniki-zashchishchat-ukrainu-v-sluchae-novogo-napadeniya-rf-10730243.html Посилання скопійоване

Чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу РФ - Зеленський розкрив деталі гарантій безпеки для України / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський:

Які отримає Україна ядерні гарантії безпеки - що буде в разі провалу мирних переговорів

Яке питання винесуть на референдум та чи погодиться Росія на умови миру

Чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу РФ

7 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський підбив підсумки міжнародної дипломатичної активності та окреслив пріоритети на майбутнє. Глава держави повідомив, що українська сторона продовжує переговори щодо безпекових гарантій, рамкових документів для закінчення війни та подальшої співпраці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Новини.Live.

Які отримає Україна ядерні гарантії безпеки

Відповідаючи на запитання про можливість поширення британської та французької ядерної парасольки на Україну на тлі нестабільності навколо майбутнього НАТО й дискусій щодо Гренландії, Володимир Зеленський наголосив, що мова про ядерну зброю не ведеться.

відео дня

"Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від Сполучених Штатів Америки, ми обговорюємо і континент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек проти повітряна оборона, а також посилення нашої армії, а також фінансування додаткове для особового складу. Це дуже важливо для наших бригад, укомплектованість цих бригад, щоб вони були високого відсотку", - вказав він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Яке питання винесуть на референдум

Президент також пояснив, що питання проведення виборів в Україні та можливого референдуму щодо мирної угоди напряму залежать від переговорного процесу, а саме від його продовження та досягнення конкретних результатів.

За його словами, у разі винесення теми на референдум йшлося б виключно про 20-пунктний план, який розглядається у комплексі з іншими елементами. Зокрема, паралельно з цим планом обговорюються двосторонні безпекові гарантії зі Сполученими Штатами Америки.

"Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись підписами. Також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем'єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібний пакет відновлення України. Все це йде разом. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то напевно лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально, треба мати результат в переговорах", - вказав він.

Коли відбудуться нові переговори з Трампом

Відповідаючи на запитання про можливість закріплення гарантій безпеки на термін понад 15 років у межах переговорів, Володимир Зеленський повідомив, що порушував це питання, після чого президент США взяв паузу для його опрацювання та пообіцяв розглянути пропозицію.

"Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, в мене буде зустріч в Вашингтоні, а може десь ще, подивимося, які плани у президента. І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", - розповів він.

Чому не відбуваються обміни полоненими

Коментуючи відсутність обмінів військовополоненими на початку жовтня, глава держави зазначив, що цим напрямком опікувався координаційний штаб, а також Кирило Буданов, Служба безпеки України та раніше — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Зеленського, питання обмінів завжди входить до кола обов’язків очільника ОП, адже воно має принципове значення. Тому цим напрямком займатиметься і новий керівник Офісу президента спільно з Рустемом Умєровим. Він наголосив, що обміни є одним із ключових завдань української переговорної групи.

"А з чим пов'язана пауза (в обмінах полоненими, - ред.)? Пауза, зрозуміло, пов'язана з тим, що для Росії це тиск на Україну. Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росії, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас важливі, болючі. І тому вона саме все це гальмує. Будемо робити все, щоб розблоковувати обміни військовополонених", - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Чи погодиться Росія на умови миру

Зеленський повідомив, що представники США точно ведуть перемовини з росіянами і проговорюють їм різні варіанти.

"Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", - вказав він.

Чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу РФ

Володимир Зеленський зауважив, що це надзвичайно складне питання, на яке хотілося б мати просту й чітку відповідь, особливо особисто для нього. Він зазначив, що у разі нової агресії партнери мають дати Росії жорстку реакцію, однак без наявності чітко зафіксованих гарантій безпеки — юридично оформлених і схвалених парламентами та Конгресом США, однозначно відповісти на це неможливо.

"І я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу політичну волю, і що партнери готові, і партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки", - вказав він.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Навіть за умови таких гарантій, за його словами, Україна передусім має покладатися на власні сили, а ключовою запорукою безпеки залишається потужна, укомплектована армія чисельністю близько 800 тисяч військових, оснащена сучасним озброєнням.

"Все, що нам потрібно, все це виписано. І це не тільки бажання, це наше бачення. Важливо, що наші військові все це проговорили. Важливо, що ми займаємося тим, щоб були фінанси на все це. І 90 мільярдів, до речі, рішення, яке було в цьому році, воно нам також буде допомагати", - зазначив президент.

Що буде в разі провалу мирних переговорів

Говорячи про можливий провал мирних переговорів, Зеленський наголосив, що насамперед зацікавлений у досягненні мирної угоди та в тому, щоб дипломатія дала результат, і Україна докладає для цього максимум зусиль.

"Паралельно ми повинні бути сильними. І що нам потрібно, якщо мирної угоди немає, або поки її немає? Партнери все знають. Вони повинні рухатись швидше. Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба, всі прекрасно все це розуміють", - сказав він.

Він також зазначив, що на дипломатичному напрямку Сполучені Штати нині діють доволі ефективно, вже є позитивні напрацювання, хоча процес ще не доведений до завершення. За його словами, Вашингтон має достатньо важелів впливу на Росію й здатен їх застосувати, якщо матиме чітку політичну волю, а ключовою умовою є збереження України серед пріоритетів американської політики.

"Знайти інструменти, тиснути на Росію. Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так? Провели операцію. Провели? Провели. Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим Дякую вам. з Кадирова, з цим вбивцем. Може, тоді Путін побачиться і задумається", - резюмує він.

Чому гарантії безпеки для України не спрацюють - думка експерта

Як писав Главред, гарантії безпеки для України у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або Будапештського меморандуму не будуть ефективними, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, запропоновані механізми не запрацюють на практиці, оскільки мають радше характер політичних домовленостей, ніж реальних інструментів захисту, тож очікувати від них серйозних результатів не варто.

Експерт також переконаний, що армії країн-партнерів не братимуть безпосередньої участі в бойових діях на території України. Крім того, у разі повторної агресії з боку Росії миротворчі контингенти, за його оцінкою, швидко залишать країну.

"Уявімо, що у нас з'являється певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів. Росія через півроку починає наступ. Що цей контингент буде робити? Вони почнуть захищати наші території? Вони будуть так само, як і наші хлопці, рік чи два залишатися на "нулі" без відпусток, щоб захищати Україну? Думаю, ні. Вони одразу вирушать у свій Вісконсин, Чикаго, Торонто, Париж і так далі. Але при цьому ми не отримаємо тієї безпеки, на яку сподіваємося", - зазначив експерт.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред