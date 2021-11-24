Ясько заявляє про важкий стан, лікарі – про покращення: як себе почуває Саакашвілі

У Грузії державний консиліум лікарів заявив про покращення стану Саакашвілі / УНИАН

Державний консиліум лікарів, який створили з ініціативи Міністерства юстиції Грузії, заявив про покращення стану експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі. Розповідають, що напередодні він уже робив спробу самостійно пройтися коридором і зміг походити упродовж п’яти хвилин.

Далі політику поступово додаватимуть фізичні навантаження, розповіла у середу, 24 листопада, представниця консиліуму лікарів Елене Гіоргадзе, зазначає "Інтерфакс-Україна". Щодня медики контролюють його стан за допомогою різних досліджень, сьогодні йому робили кардіограму та ехоскопію.

"Перевіряємо все щодня. Динаміка позитивна, усі лабораторні показники поступово впорядковуються… Усе йде за планом, поступово покращується. Скільки знадобиться часу на відновлення після голодування – не знаю", – зазначила Гіоргадзе після відвідування політика у лікарні.

Про покращення стану політика говорив також лікар і член консиліуму Сандро Цискарідзе. Він зазначив, що помітна позитивна тенденція, проте ще є певні неврологічні порушення, пише видання "Грузія Online".

Натомість нардеп від "Слуги народу" і кохана політика Єлизавета Ясько сьогодні розповіла, що Саакашвілі досі перебуває у важкому стані, повідомляє "Україна 24". За її словами, поки що немає ніяких покращень, і з моменту його переведення до військового госпіталю він навіть ще більше втратив вагу. Саакашвілі почувається дуже слабким, і у нього проявляється посттравматичний синдром.

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"Його організм настільки виснажений, і такий психологічний тиск на нього чинився, що, на жаль, це (реабілітація, – ред.) на місяці. Можна поговорити з різними політичними в'язнями, які проходили щось подібне – на жаль, реабілітація дуже складна", – наголосила Ясько.

Вона додала, що найкращим варіантом для Саакашвілі було б лікування в іншій країні, а тієї допомоги, яку надають в Грузії, недостатньо.

"Дуже важко бути у в'язниці та одужувати. Він перебуває фізично в госпіталі, але створені всі умови для того, щоб він себе відчував як у в'язниці", – зазначила нардеп.

Затримання та голодування Міхеїла Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали. Політику висувають звинувачення за низкою кримінальних справ, серед яких – перевищення службових повноважень, розтрата бюджетних коштів тощо.

Деякий час він перебував у в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. Через погіршення стану здоров’я 8 листопада експрезидента Грузії перевели до тюремної лікарні в Тбілісі, не попередивши про це родичів та адвокатів. Саакашвілі припинив голодування тільки після того, як 20 листопада його перевели у військовий шпиталь у місті Горі.

Напередодні переведення у шпиталь політик втратив свідомість і потрапив до реанімації.

Раніше лікар Саакашвілі зробив жахливий прогноз про його стан. Він заговорив про смерть і наголосив, що діяти потрібно оперативно.

Як реагує Україна на ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі

Коли стан здоров’я політика погіршився, МЗС України закликало грузинську владу перевезти його до цивільної лікарні, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.

Також президент України Володимир Зеленський наголошував, що Саакашвілі "потрібні українські лікарі". Глава держави заявив прем'єрміністру Грузії Іраклі Гарібашвілі про неприпустимість застосування до політика непропорційних заходів примусу.