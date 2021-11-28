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Заброньовані Україною таблетки проти COVID-19 виявилися менш ефективними, ніж вважалося

28 листопада 2021, 10:24

Прийом таблеток в ході клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, а не на 50%, як заявлялося раніше.

таблетка
Виробник таблеток проти COVID-19 "погарячкував" із заявою про ефективність / Reuters

Оновлені дані дослідження експериментальних таблеток для боротьби з COVID-19 від компанії Merck & Co (MRK.N) показали, що цей препарат значно менш ефективний у скороченні кількості госпіталізацій і смертей, ніж було відомо раніше.

Про це оголосив сам виробник, передає Deutsche Welle. Згідно зі свіжими даними, таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій і смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні його дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

Як говориться в джерелі, нижча ефективність препарату Merck може мати серйозні наслідки: невідомо, чи продовжать країни резервувати купівлю таблеток.

Що це за продукт

Молнупіравір – це розробка американською фармацевтичною корпорацією Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics. Це перша таблетка, розроблена проти наслідків ковіду. Її завдання – порушити генетичний код коронавірусу і таким чином перешкодити його поширенню по тілу людини. Він діє проти одного з ензимів, який вірус використовує для самовідтворення.

З часом ліки схвалив і регулятор Європейського Союзу. Показники ефективності цих таблеток проти госпіталізації та смерті в інших випробуваннях становили 50%.

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Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна вже має бронь у виробників Pfizer і Merck на їх нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

В Україні станом на 28 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. Однак понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав. Її треба зробити без зволікань, наголосили у МОЗі.

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