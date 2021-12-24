Президент обговорив Донбас та Північний потік-2 із американськими чиновниками

Зеленський поспілкувався з американськими чиновниками / Фото president.gov.ua

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський провів по відеозв'язку розмову з сенаторами і конгресменами США. Темами обговорення стали агресія Росії, врегулювання конфлікту на Донбасі та Північний потік-2, інформує Офіс президента.

Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та кордоні з Росією. Зеленський розповів американським парламентарям про кроки, які схвалюються для досягнення миру в рамках нормандського формату, Тристоронньої контактної групи і Мінського процесу.

Окремою темою зустрічі стала ситуація з російським газопроводом Північний потік-2. Сторони відзначили геополітичні ризики запуску трубопроводу, який Москва використовує в якості енергетичної зброї як проти України, так і Європи.

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Сертифікація Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

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У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що Москва має намір виконати всі вимоги Німеччини для якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

13 грудня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації СП-2. Причиною вона назвала невідповідність структури проекту вимозі ЄС, згідно з яким одна і та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що рішення по завершенню сертифікації Північного потоку-2 не приймуть в першій половині 2022 року. Це означає, що запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.

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