Зеленський відверто висловився щодо підозри Петрові Порошенку

Володимир Зеленський висловився про підозру Порошенку / скріншот ТСН

Глава держави відверто висловився про оголошення підозри чинному нардепу і експрезиденту Петру Порошенку.

Зеленський також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині країни, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, минула підозра у вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, не викликала великого резонансу в суспільстві.

"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка - ред.)", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи і суд.

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"З часом люди зрозуміють, хто є хто", - додав президент.

Підозра Порошенко

П'ятий президент України та народний депутат проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, коли ті намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР".

Співробітники ДБР намагалися підійти до Порошенка біля Верховної Ради, але той сів в автомобіль з водієм та поїхав геть.

Після цього в пресслужбі Порошенка заявили, що він відправився в дипломатичне турне в Туреччину і Польщу.

Як відреагували на підозру у Порошенка

У партії "європейська солідарність" заявили, що президент України Володимир Зеленський свідомо вибрав момент закордонного відрядження Порошенка, назвали підозру " політичним замовленням від Зеленського "і звинуватили нинішнього главу держави в "комплексі президентської неповноцінності".

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