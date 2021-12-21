Зеленський відверто висловився щодо підозри Петрові Порошенку

За словами Зеленського, минула підозра у вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, не викликала великого резонансу в суспільстві.
Глава держави відверто висловився про оголошення підозри чинному нардепу і експрезиденту Петру Порошенку.
Зеленський також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині країни, повідомляє РБК-Україна.
За словами Зеленського, минула підозра у вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, не викликала великого резонансу в суспільстві.
"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка - ред.)", - сказав він.
Зеленський зазначив, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи і суд.
"З часом люди зрозуміють, хто є хто", - додав президент.
Підозра Порошенко
П'ятий президент України та народний депутат проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, коли ті намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР".
Співробітники ДБР намагалися підійти до Порошенка біля Верховної Ради, але той сів в автомобіль з водієм та поїхав геть.
Після цього в пресслужбі Порошенка заявили, що він відправився в дипломатичне турне в Туреччину і Польщу.
Як відреагували на підозру у Порошенка
У партії "європейська солідарність" заявили, що президент України Володимир Зеленський свідомо вибрав момент закордонного відрядження Порошенка, назвали підозру " політичним замовленням від Зеленського "і звинуватили нинішнього главу держави в "комплексі президентської неповноцінності".
Читайте також:
- У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у Варфоломія
- Партія Порошенка обігнала Слугу народу: названо 5 партій, які потрапляють до Верховної Ради
- Порошенко оголосили підозру у державній зраді
- Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру Порошенку