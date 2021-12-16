Зеленський висловився про резолюцію Європарламенту щодо України

Зеленський висловився про резолюцію / скріншот ТСН

Президент Володимир Зеленський привітав схвалення Європарламентом резолюції, в якій депутати попереджають Росію про серйозні наслідки у разі подальшої агресії проти України.

Зеленський подякував в Twitter Європейський Союз за підтримку України.

"Спасибі за потужну підтримку України з боку Євросоюзу. Вчора-на #EaPsummit. Сьогодні-резолюція Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! Військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну і політичну ціну", - написав Зеленський.

Він також додав, що загроза безпеці України – це загроза миру і стабільності Європи.

Резолюцію Європарламенту також прокоментували в МЗС України. Там зазначили, що для України дуже важливо, що в цій же резолюції Європарламент чітко підтвердив перспективу вступу країни в ЄС.

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Раніше в Європарламенті схвалили важливу резолюцію щодо ситуації на кордонах України, в якій міститься заклик до ЄС підготуватися до введення суворих санкцій проти Росії в разі ескалації

Переговори в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі по Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччина і Франція на той момент заявляли, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не був організований.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

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