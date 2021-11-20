Моторошна аварія у Львові: під колесами маршрутки загинула черниця

У Львові в ДТП загинула черниця / Фото: Katedra Lwowska

Сьогодні в центрі Львова сталася страшна аварія - водій маршрутки збив двох жінок.

Тіло 48-річної постраждалої маршрутник протягнув через пів міста. Загиблою виявилася черниця, передавати на сторінці парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Facebook.

"Сьогодні трагічно загинула сестра Ольга, яка працювала на кухні парафіяльної плебанії. Нехай Бог дарує їй вічне життя", - йдеться в повідомленні.

Видання Варта-1 пише, дві черниці з Конгрегації сестер францисканок Родина Марії йшли на ранкову месу до Львівської латинської кафедри. Там на них наїхав водій маршрутки №138. 67-річна сестра Галина з розбитою головою знаходиться в лікарні, а 48-річна сестра Ольга загинула.

Раніше Главред писав про те, що у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталося жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

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