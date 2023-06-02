Зізнаватися чи освідчуватись у коханні: пояснив відомий вчитель Авраменко

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про почуття українською.

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Авраменко розповів, як правильно "зізнаватись" у коханні / колаж: Главред, скріншот: Сніданок з 1+1

Мовознавець Олександр Авраменко продовжує проводити онлайн-уроки та ділитися порадами, які допомагають викорінити найчастіші помилки у спілкуванні.

В ефірі "Сніданку з 1+1" цього разу він розповів про мову кохання. Як правильно говорити: зізнаватися чи освідчуватись у коханні?

"Зізнатись чи освідчуватись у коханні" / скріншот: Сніданок з 1+1

За словами мовознавця, у коханні не "зізнаються" й не "признаються". Зізнаються на допиті або в суді.

Уроки від Авраменка / скріншот: Сніданок з 1+1

"У коханні освідчуються. Запам'ятайте це слово, його пишемо з літерою "д" - освідчуватися", - наголосив Авраменко.

Мовознавець нагадав, що близькозвучне слово "освічений", що має два значення: освітлений та той, що має освіту - пишеться без букви "д".

Дивіться відео про те, як правильно говорити про кохання українською:

Поради від Авраменка

Відомий учитель України Авраменко розповів, як правильно: "тірамісу" чи "тирамісу". Він розповів, як правильно писати слова іншомовного походження та нагадав про "правило дев'ятки", яке допоможе правильно визначити написання іншомовних слів.

Авраменко розповів, як правильно лаятися українською. В українській мові є цікаві слова, якими можна замінити нецензурну російську лексику. Він переконує, що таке слово "блін" можна замінити і в українській мові є чудові аналоги.

Авраменко пояснив поширену помилку, чому неправильно казати "приношу вибачення". Мовознавець зазначив, що цей вислів зараз дуже поширений, проте багато хто навіть не здогадується, чому так говорити не можна.

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