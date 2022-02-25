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ЗСУ відбивають наступ російських військ під Харковом

25 лютого 2022, 08:49

Спільно із зусиллями теробороны.

війна, ЗСУ
ВСУ / Фото Reuters

Під Харковом війська окупантів почали наступ в районі населених пунктів Дергач і Печеніги.

"Бійці Збройних сил України і тероборони відбивають наступ військ РФ в Дергачах і Печенігах", - повідомляє телеграм канал Вартові Еспресо.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Раніше головред повідомляв про те, що на річці Прип'ять з'явився понтонний міст, по якому російська техніка проїжджає в зону Відчуження.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний обстріл Києва, порівнявши його з обстрілами в нацистській Німеччині.

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