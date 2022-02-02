Зірка фільму Приборкання норовистого Орнелла Муті отримає російське громадянство

Актриса займається збором необхідних документів та пізнає ази кирилиці.
Італійська кіноактриса, зірка фільмів Шалено закоханий і Приборкання норовистого Орнелла Муті планує стати громадянкою РФ.
Свій намір отримати російський паспорт актриса висловила ще в 2016 році, після придбання нерухомості в Москві.
Зараз же вона вирішила зайнятися цим питанням впритул, щоб вшанувати пам'ять покійної матері, яка була наполовину росіянкою (по батьківській лінії).
"Мені було б приємно отримати громадянство, тому що це частина моєї культури, пов'язаної з мамою. Вона померла в цьому році, і це стало б подарунком для неї. ... Коли мама розповідала про свої спогади, вони здавалися такими чарівними, тому що Росія чарівна",- розповіла Муті в інтерв'ю для ТАСС.
Артистка збирає необхідний пакет документів, але доводиться це робити поступово через бюрократичну тяганину. Також вона почала самостійно вивчати російську мову.
Орнелла Муті буквально закохана в російський народ і її зворушує те, що ці почуття взаємні: "Я люблю Росію і обожнюю російський народ, і росіяни мені відповідають взаємністю, я відчуваю їх любов. Це мені дає море емоцій і наповнює радістю, тому що для будь-якого актора нагорода - любов публіки. Любов і висока оцінка публіки надають артисту силу, натхнення, хочеться йти вперед, експериментувати, ніколи не здаватися".
читайте такожХірург розповів, які проблеми були у Леонтьєва через пластичні операції
Раніше в мережі з'явилося перше фото Анастасії Заворотнюк за три роки хвороби - як онкологія змінила актрису.
Інші цікаві новини:
- Олександра Зарицька хвалилася соковитими грудьми в мереживному ліфі
- "Не без ускладнень": Софія Ротару серйозно перехворіла Омікроном
- З шатенки в блондинку: Слава Камінська змінила зачіску
- Анастасія Волочкова в призовних позах оголила свої принади в розпусній білизні
- Обличчя ангела, тіло богині: спокуслива Демі Роуз показала свої соковиті "диньки" поблизу