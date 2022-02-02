Зірка фільму Приборкання норовистого Орнелла Муті отримає російське громадянство

Орнелла Муті хоче стати громадянкою Росії заради покійної матері / instagram.com/ornellamuti

Італійська кіноактриса, зірка фільмів Шалено закоханий і Приборкання норовистого Орнелла Муті планує стати громадянкою РФ.

Свій намір отримати російський паспорт актриса висловила ще в 2016 році, після придбання нерухомості в Москві.

Зараз же вона вирішила зайнятися цим питанням впритул, щоб вшанувати пам'ять покійної матері, яка була наполовину росіянкою (по батьківській лінії).

"Мені було б приємно отримати громадянство, тому що це частина моєї культури, пов'язаної з мамою. Вона померла в цьому році, і це стало б подарунком для неї. ... Коли мама розповідала про свої спогади, вони здавалися такими чарівними, тому що Росія чарівна",- розповіла Муті в інтерв'ю для ТАСС.

Артистка збирає необхідний пакет документів, але доводиться це робити поступово через бюрократичну тяганину. Також вона почала самостійно вивчати російську мову.

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Орнелла Муті і Адріано Челентано в к/ф Приборкання норовистого / imdb.com

Орнелла Муті буквально закохана в російський народ і її зворушує те, що ці почуття взаємні: "Я люблю Росію і обожнюю російський народ, і росіяни мені відповідають взаємністю, я відчуваю їх любов. Це мені дає море емоцій і наповнює радістю, тому що для будь-якого актора нагорода - любов публіки. Любов і висока оцінка публіки надають артисту силу, натхнення, хочеться йти вперед, експериментувати, ніколи не здаватися".

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