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Астролог вказав точну дату перелому у війні з РФ

5 липня 2022, 14:20

За словами Дмитра Урануса, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і прилеглі населені пункти були приречені.

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Астролог Дмитро Уранус вказав точну дату перелому у війні з РФ/ Reuters, pixabay.com

Згідно з прогнозом астролога Дмитра Урануса, перелом у війні Росії проти України повинен відбутися у вівторок, 5 липня.

Повинен ослабнути наступ російських загарбників на напрямку Бахмута. Про це астролог написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нині відбувається перелом. Марс 5 липня переходить у Телець, і дуже важка карта переходу Марса в Овен втрачає силу і свій негатив. Думаю, що натиск противника на довготу Бахмута має послабшати, а лінія фронту біля Бахмута стабілізується", – зазначив Дмитро Уранус.

Також він додав, що зараз дуже важливо не дозволити ворогу наблизиться до лінії міст Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ з півночі і з півдня, щоб не утворився новий котел.

Крім цього, астролог зазначив, що міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти, які розташовані поблизу них, українським військам було неможливо утримати.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ та прилеглі населені пункти були приречені, їх неможливо було втримати. Довготу Бахмута противник не перетнув, вона утримана, що є великим плюсом. Цю довготу слід утримувати будь-яким шляхом, у липні її можна утримати", – зазначив він.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що незабаром буде зруйнований Кримський міст, який має таке велике практичне і символічне значення для Росії.

Нагадаємо, астролог Ольга Медвецька спрогнозувала, що у світі найближчим часом очікуються серйозні зміни. Зараз Україна, як і весь світ, стоїть на порозі нової ери, і ця ера розпочнеться у березні 2023 року.

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