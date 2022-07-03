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Україна на порозі серйозних змін: астролог попередила про нову еру у світі й назвала дату

3 липня 2022, 01:35

У світі можуть створити нові міждержавні об'єднання.

астролог, украина, флаг украины
Астролог попередила про нову еру у світі й назвала дату/ aurveda.ru, Reuters

У світі найближчим часом очікуються серйозні зміни. Зараз Україна, як і весь світ, стоїть на порозі нової ери, і ця ера розпочнеться у березні 2023 року.

Такий прогноз зробила астролог Ольга Медвецька в Instagram. За її словами, у той знаковий період для світу можуть бути створені нові міждержавні об'єднання, які будуть характеризуватися демократичними принципами.

"Ми покладаємо такі великі надії на рішення про подальше включення України до складу нібито надійних і стійких міжнародних організацій. Але моя думка така – не слід плекати завищені очікування і ілюзії на цей рахунок. Не у тому сенсі, що нас туди не візьмуть або буде не так добре, як нам хочеться. Річ у тім, що ми зараз стоїмо на порозі нової ери. Початок відбудеться в березні 2023 року", – зазначила вона.

Вона наголосила, що коли настане нова ера й будуть створені нові міждержавні організації, то Україна буде рухатися у їхню сторону. При цьому, за словами астролога, велике питання, чи довго ще існуватимуть ті організації, які працюють зараз.

"Принаймні, щоб продовжувати свою роботу, вони повинні змінити свою структурну організацію та принципи. Бо занадто закоренілими вони стали", – зазначила Медвецька.

Астролог пояснює, що кожна планета чи світило перебувають у кожному знакові зодіаку певну кількість часу. Найповільніша планета – Плутон. Він перебуває в різних знаках від 12 до 32 років, і через таку свою повільність його вплив на все людство є більш значимим і глобальним.

"І 23 березня 2023 року він перейде у знак Водолія, в якому пробуде найближчі 20 років. Знак Водолія символізує революції, демократичність, братерство, співробітництва. А Плутон – планета руйнування заради повної трансформації. Його кредо "змінись, або відімри", – каже астролог.

Нагадаємо, астролог Анна Єфремова дала обнадійливий прогноз щодо подальших подій у війні в Україні. Вона прогнозує, що переговорний процес може відбутися у липні цього року, а у вересні нашу державу чекають значущі зміни.

Раніше астролог Ангеліна Вакуліна зазначила, що війна в Україні буде йти весь 2022 рік. Вона прогнозує, що багато міст України чекає важка доля.

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