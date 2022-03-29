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Завдяки батькові: на кого зять Путіна проміняв президентську дочку, яку він готує для влади царством

29 березня 2022, 04:00

Є дані, що глава РФ потихеньку готує Катерину для можливого захоплення влади "царством".

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Путін і його дочка з чоловіком

Наймолодший російський мільярдер спровокував скандал, прилетівши в Дубай. Йдеться про Кирила Шамалова, який також є колишнім зятем глави РФ, який перебуває під санкціями Володимира Путіна, промінявши дочку президента на дочку впливового генерала спецслужб.

Саме з останньою він і прилетів в Дубай на тлі санкційного кризи в Москві, і влаштував там пишну вечірку на честь свого 40-річчя.

Як пише Daily Mail, раніше Шамалов був одружений на 35-річній Катерині Тихоновій, другій дочці президента Росії, танцюючій хай-кік в стилі рок-н-рол.

"Поки в країні все затягують пояси, а Бізнесу і промисловості відведені ключові ролі в порятунку економіки, колишній зять Володимира Путіна, мільярдер-акціонер "Сибура" Кирило Шамалов пропалює своє життя", - повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Бізнес-магнат, юрист і нафтохімічний магнат Кирило Шамалов вже піддавався санкціям з боку США в 2018 році після того, як він був публічно названий чоловіком молодшої дочки Путіна.

Його новою пасією є 33-річна Анастасія Задоріна-дочка впливового генерала секретних служб ФСБ, який зіграв ключову роль у вторгненні Путіна в Україну.

Задоріна - засновниця власного бренду haute couture anastaiAZadorina і лейбла ZASPORT - офіційного екіпірувальника олімпійської збірної Росії.

Батько Задоріної - впливовий генерал-полковник Михайло Щекін, який відповідає за постачання агентів ФСБ всім обладнанням. Його дочка закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин — МДІМВ) - тренувальний майданчик для майбутніх високопоставлених дипломатів і шпигунів.

Вона влаштувала пишну вечірку з нагоди його 40-річчя в башті Бурдж-аль-Араб в Дубаї, далеко від санкційного мороку в Москві.

"Вечірка була тільки для обраних і проходила в умовах підвищеної секретності, враховуючи поточні події в Україні", - пояснив телеканал.

Як відомо, в лютому 2013 року Кирило і Катерина одружилися на таємній церемонії на гірськолижному курорті Ігора, розташованому серед засніжених пагорбів, в двох кроках на північ від Санкт-Петербурга. Пара витратила мільйони доларів на облаштування нерухомості недалеко від резиденції Путіна і на французькому морському курорті Біарріц. Вони витратили майже 50 000 фунтів стерлінгів на килим і більше 5 000 фунтів стерлінгів лише на японські книги.

Шлюб Шамалова з Катериною звалився, коли він зав'язав відносини з лондонською інвесторкою Жанною Волковою. Минулого року вони розійшлися.

Тим часом, батько Шамалова Микола Шамалов, 72 роки, дантист радянських часів, і Путін були давніми сусідами по дачі під Санкт-Петербургом в 1990-х роках. Він розбагатів, отримавши частку в банку "Росія", як і інші соратники Путіна.

Ще не закінчивши університет, Кирило в 2002 році був призначений головним юрисконсультом "Газпрому" із зовнішньоекономічної діяльності. Йому тоді було всього 20 років.

Три роки по тому він став головним юрисконсультом Газпромбанку, який тоді ще був дочірньою компанією "Газпрому", а в 2008 році перейшов в "Сибур", найбільшу нафтохімічну компанію країни, на посаду віце-президента.

Поки Кирило ріс в 1990-х роках, його батько разом з Путіним став співзасновником кооперативу "Озеро", забудови дач під Санкт-Петербургом. Різні учасники розробки стали відомі в путінській Росії.

Стан Кирила почав стрімко зростати незабаром після його весілля з дочкою президента, конкурентоспроможною танцівницею-акробаткою, яка допомагала курирувати розширення Московського державного університету вартістю 1,7 мільярда доларів.

Лідер опозиції Олексій Навальний, який перебуває в даний час у в'язниці, стверджував, що Кирило став наймолодшим мільярдером Росії після весільного подарунка в розмірі 380 мільйонів доларів, коли він отримав акції "Сибура" всього за 100 доларів.

Коли він одружився на дочці Путіна, пара отримала в подарунок особняк в Біарріце за 4,5 мільйона євро і нерухомість в Підмосков'ї, ремонт якої обійшовся майже в 8 мільйонів євро.

До слова, зараз Тихонова очолює нову велику російську ініціативу в області штучного інтелекту-керує фінансованими державою проектами в Московському державному університеті і є віце-президентом WRRC з розширення і маркетингу.

Вона є великим гравцем в акробатичному рок-н-ролі, нішевій танцювальній дисципліні, в якій вона брала участь, і допомагає керувати на керівних посадах в WRRC і російської національної федерації.

У Москві ходили чутки, що Путін поступово готує її в якості своєї можливої наступниці в 2024 році. Говорилося, що він потихеньку готує Катерину для можливого захоплення влади "царством".

"Спроба провести жінку через передвиборчу кампанію в Росії — досить цікавий і сучасний політичний експеримент. У Путіна немає спадкоємця (чоловічої статі) — принаймні офіційно, - але у нього є дві дочки, і одна з них, Катерина, вже вийшла в публічний простір з декількома великими і дорогими проектами. У 2024 році Катерині виповниться 38. Теоретично вона може взяти участь у президентських виборах і забезпечити спокійний час у старості своєму батькові і його найближчим друзям", - писали експерти.

Цікаво, що раніше Путін обмовився про своїх дочок від шлюбу з колишньою дружиною Людмилою: "Вони роблять перші кроки у своїй кар'єрі, але роблять хороші успіхи. Вони не беруть участь у бізнесі чи політиці. Вони ніколи не були зірковими дітьми, ніколи не отримували задоволення від спрямованої на них уваги. Вони просто живуть своїм життям. Вони живуть в Росії... Вони ніколи ніде, крім Росії, не отримували освіти. Я пишаюся ними, вони продовжують вчитися і працювати. Мої дочки вільно говорять на трьох європейських мовах", - говорив російський диктатор.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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