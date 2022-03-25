Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ

Володимир Путін / Reuters

У світі все більше і більше з'являються чутки про можливу спробу відсторонення глави РФ Володимира Путіна від влади.

У бесіді з news.com.au експерт по Росії в Chatham House Микола Петров зробив несподівану заяву про те, що член сім'ї Путіна буде одним з найбільш ймовірних кандидатів на замах президента Росії, пише Express.

"Вперше в путінській Росії було так багато індивідуальних і колективних протестів проти дій Кремля. Але громадська підтримка військової авантюри Кремля, яка і зараз далеко не беззастережна, буде швидко і неухильно знижуватися в міру того, як стане ясною висока ціна як людськими життями, так і повним руйнуванням державою нормального життя", - сказав експерт.

Крім того, коментуючи можливий замах на російського диктатора він додав, що вбити Путіна зможе його ж дочка.

"Я вважаю, що якщо і буде замах, то він може виходити від жінки. Може бути, член його сім'ї, його коханка, його дочка, його колишня дружина - хтось, хто знає його і дійсно може зблизитися з ним. Можливість (вбивства - ред.) зростає", - сказав експерт.

Тим часом, колишній співробітник Ради національної безпеки США і відомий експерт з Росії Фіона Хілл нещодавно заявила NBC News, що Путін параноїк щодо потенційного замаху.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ"Будь-які порожні розмови про те, що хтось його прибирає, про зміну режиму - він все одно вважає, що ми в цій справі. Він дивиться на те, що зробили США, він весь час відкрито говорить про це - в Лівії, в Іраку, в Афганістані і в багатьох інших місцях, де ми втручалися, і він дивиться на це і думає: Я не збираюся нехай це станеться тут, в Росії. Він великий параноїк з цього приводу", - сказала вона.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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